Los del Vasco Arruabarrena se impusieron de manera contundente ante Atlético Mineiro y se quedaron con la Copa Sudamericana.

Boca volvió a ser Boca. Campeón de un torneo internacional después de 18 años pudo cortar esta racha fatídica desde el 2008 que no era campeón y lo hizo con autoridad, paliza futbolística de Boca, la verdad que hubo un solo equipo en la cancha en Barranquilla.

¿Cómo debió terminar la final? 4 a 0, 5 a 0, en un partido fino de Merentiel. Hoy Merentiel metía 2 o 3 goles, Enner Valencia metía un gol más cuando entró en Boca debió golear a Mineiro, fue superior futbolísticamente, en actitud, en personalidad, en las pelotas, lo arrolló, fue a la Boca, hoy sí fue a la Boca, lo avasalló al rival.

💬 "BOCA VOLVIÓ A SER BOCA".



La opinión de @TotiPasman sobre el título del Xeneize en la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/nfKSrqXBiD — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026

Lo sacó de la cancha Eduardo Domínguez, no pudo hacer absolutamente nada, buen técnico, pero hoy no le encontró nunca la vuelta al partido, ni con la formación, ni con los cambios, Boca debió golear, golear al Mineiro, Boca demostró una vez que tiene la mejor hinchada del mundo, la más seguidora, la más fiel, te lleva 50 mil personas a Colombia, te lleva 50 mil personas a Miami, te lleva 50 mil personas al Maracaná, Boca es único señores, Boca es único, la figura de hoy fue Villa.

Villa fue un partido descomunal, impresionante, el mejor de Boca, Ascacibar presente en el gol, Merentiel metió el segundo para asegurar porque con 1 a 0 el partido nunca está cerrado, buen partido de Lozano, Montero casi que hasta el segundo tiempo fue un espectador la verdad, Paredes estuvo ahí, el referente para mí arriesgó mucho con el codazo que metió en el primer tiempo, el VAR podría haber revisado.

No revisó como debió revisar por la piña del 4 del Mineiro a Merentiel que también ameritaba a Roja, personalidad tremenda de Di Lollo, de Jagger, bien Blanco que se notó que no estaba a 10 puntos, entraron bien los cambios, entró bien Belmonte, entró bien Velasco que estuvo cerca del gol, Enner tuvo dos situaciones, la verdad que le salió todo al Vasco Arruabarrena, la verdad que le salió todo y en buena hora que Boca sea feliz.

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Que Boca festeje, tardó demasiado en llegar a esta alegría que el pueblo de Boca, sobre todo la hinchada de Boca que nunca abandonó sus colores, merecía señores, Boca volvió a ser Boca a ganar los títulos que más le gusta a su gente, las copas, sí lo internacional, ahora tenemos una Recopa contra Estudiantes o contra Palmeiras en febrero que va a ser sensacional y ya está en la la Libertadores 2027.