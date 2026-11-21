La categórica victoria del Xeneize en Barranquilla en la final de la Copa Sudamericana 2026 dejó decenas de memes en redes sociales.

Boca Juniors aplastó a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026 y cortó con una racha de 18 años sin ser campeón internacional. Antes, durante y después del partido, hinchas de Boca y todo el fútbol argentino acompañaron con memes de todo tipo.

Aunque aportó su gol en el complemento y prácticamente liquidó la final de la Copa Sudamericana, Miguel Merentiel fue el foco de muchos posteos en redes por sus chances malogradas en la primera mitad. Santiago Ascacíbar, autor del 1-0 de Boca contra Mineiro, también fue protagonista de los memes por su peinado y por la increíble particularidad goleadora que marcó su semestre en el Xeneize.

Sorpresivamente, Leandro Paredes no tuvo un rol protagónico en los memes de los hinchas, en parte debido a su, prolijo, pero sin destellos, partido. Además, Paredes abandonó el campo de juego antes de la hora de partido en la final de la Copa Sudamericana. Es más, el cinco de Boca terminó el partido sin aire y tirado en el piso, producto del clima en Barranquilla.

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Se terminó la mala racha de Boca

Con la consagración en la final de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors cortó una racha de 18 años sin conquistar un título internacional. La última consagración había sido en 2008, cuando ganó la Recopa Sudamericana ante Arsenal de Sarandí. Desde entonces, el Xeneize había caído en tres finales de la Libertadores (2012, 2018 y 2023).

En Barranquilla, prácticamente como local, con su gente y el apoyo de miles de colombianos, la sequía llegó a su fin. Boca es campeón de la Copa Sudamericana y lo hizo sin despeinarse, en una de las finales más disparejas de los últimos años.