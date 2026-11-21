Atlético Mineiro perdió una nueva final internacional. El Galo cayó por 2-0 ante Boca en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y no pudo levantar la Copa Sudamericana de la mano del entrenador argentino Eduardo Domínguez.
El equipo brasileño llegó a la final envuelto en una pésima racha de siete partidos consecutivos sin ganar y este sábado no pudo reaccionar: fue superado por el Xeneize y se quedó con las manos vacías.
Eduardo Domínguez abraza a Tomás Cuello (Getty Images)
Tras el encuentro, Eduardo Domínguez fue autocrítico y explicó el principal motivo de la derrota del Mineiro. En rueda de prensa, el Barba manifestó: “Perdimos porque desde el principio del partido nuestros jugadores entraron nerviosos y Boca lo hizo todo de forma natural“.
No obstante, el exentrenador de Estudiantes de La Plata también expresó sobre sus dirigidos: “Eso no define el carácter de un equipo y unos jugadores que han trabajado de manera profesional”.
El llamado de atención de Eduardo Domínguez a sus jugadores en la primera pausa de hidratación
“ESTAMOS AL TROTE, NO CAMBIAMOS EL RITMO. VAMOS MÁS FUERTE”.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 21, 2026
Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro. 🤬🇦🇷🇧🇷 pic.twitter.com/Wy6izWtfce
Una multitud de hinchas de Boca invadió el Obelisco
DESDE EL AIRE: invasión de hinchas de Boca en el obelisco tras ganar la Copa Sudamericana 🤯🏆 pic.twitter.com/XTZCpJvVKh— Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026