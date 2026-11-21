El Barba explicó el principal motivo de la derrota de Atlético Mineiro en la final de Barranquilla.

Atlético Mineiro perdió una nueva final internacional. El Galo cayó por 2-0 ante Boca en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y no pudo levantar la Copa Sudamericana de la mano del entrenador argentino Eduardo Domínguez.

El equipo brasileño llegó a la final envuelto en una pésima racha de siete partidos consecutivos sin ganar y este sábado no pudo reaccionar: fue superado por el Xeneize y se quedó con las manos vacías.

Eduardo Domínguez abraza a Tomás Cuello (Getty Images)

Tras el encuentro, Eduardo Domínguez fue autocrítico y explicó el principal motivo de la derrota del Mineiro. En rueda de prensa, el Barba manifestó: “Perdimos porque desde el principio del partido nuestros jugadores entraron nerviosos y Boca lo hizo todo de forma natural“.

No obstante, el exentrenador de Estudiantes de La Plata también expresó sobre sus dirigidos: “Eso no define el carácter de un equipo y unos jugadores que han trabajado de manera profesional”.

El llamado de atención de Eduardo Domínguez a sus jugadores en la primera pausa de hidratación

“ESTAMOS AL TROTE, NO CAMBIAMOS EL RITMO. VAMOS MÁS FUERTE”.



Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro. 🤬🇦🇷🇧🇷 pic.twitter.com/Wy6izWtfce — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 21, 2026

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