El Mono Navarro Montoya pide que Boca vaya a buscar al Dibu Martínez

En Boca se sigue discutiendo la situación del arquero, luego de que Agustín Marchesín sufriera la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el partido contra Barcelona de Guayaquil en la Bombonera el pasado 15 de abril por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Si bien con Leandro Brey, desde que tuvo que hacerse cargo de custodiar el arco, el Xeneize suma 3 triunfos y una sola derrota, en las que tan solo recibió dos goles en contra, se presume que Claudio Úbeda precisará de una alternativa con mayor recorrido para realmente sentirse seguro en el fondo y pelear por el título continental.

Al respecto, el que dio su opinión fue Carlos Fernando Navarro Montoya, quien además se animó a dar su candidato para que se pare debajo de los tres palos: ”Boca es un lugar de excelencia. Si Boca tiene que ir a buscar a un arquero yo no tengo dudas. Me tomo un avión a Londres, hago la conexión a Birmingham y voy a buscar al Dibu Martínez”.

En esa misma línea de soñar con la chance de ver al arquero de la Selección Argentina con el buzo que él usó alguna vez, el Mono, en Picado TV, agregó: ”Me siento a tomar un café con él, le pregunto qué va a hacer de su vida, qué quiere hacer porque hace muchos años que está en Europa, su mujer es portuguesa, pero vive hace muchos años en Inglaterra… Tiene una vida armada en Inglaterra, pero le pregunto, si le interesa el desafío de Boca y le propongo venir a Boca”.

Dibu Martínez, con contrato vigente en el Aston Villa

La salida del Dibu Martínez del Aston Villa no se ve como una situación sencilla. El marplatense tiene contrato hasta mediados del 2029 y su cláusula de rescisión, según el portal Transfermarkt, es de 15 millones de euros. Pero además, su salario es uno de los principales obstáculos para despegarlo del equipo de la ciudad de Birmingham.

De hecho, este fue el factor que complicó su salida del Villa Park en el mercado de pases del verano europeo del año pasado. A pesar de haberse despedido de los hinchas y de haber sonado para clubes como el Manchester United (que finalmente se inclinó por el belga Senne Lammens), el campeón del mundo con Argentina se quedó en el plantel comandado por Unai Emery.

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En síntesis