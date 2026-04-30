Ganó 5 títulos en Boca y sorprendió a todos al pedir a Sebastián Villa por encima de Dybala

Mientras el equipo se prepara para disputar la parte final de la temporada, en la que buscará campeonar en el Torneo Apertura y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, la dirigencia de Boca ya se encuentra trabajando en el próximo mercado de pases.

En este sentido, uno de los nombres que están en carpeta es el de Paulo Dybala, quien aún debe definir su situación ya que finaliza su contrato con Roma y podría marcharse como jugador libre. Sobre esto, una gloria del Xeneize como lo es Carlos Navarro Montoya, dejó una curiosa afirmación.

Es que en Picado TV, el ex arquero del elenco de la Ribera explicó que Juan Román Riquelme y compañía deben buscar a Sebastián Villa en lugar de Dybala, ya que según sus afirmaciones por sus características futbolísticas será más importante para el elenco de Claudio Úbeda.

“Si tengo que elegir lo traigo a Villa. Por el contexto del equipo pienso que sus características son más necesarias para este momento y para este Boca que las de Dybala”, fundamentó el ex entrenador de Chacarita y de Ramón Santamarina de Tandil.

Por el momento, no hay novedades respecto a la posible llegada de Dybala a Boca. Además, si el Xeneize quiere buscar a Villa, deberá pagar por lo menos seis millones de dólares, ya que es la cifra que Independiente Rivadavia está dispuesto a aceptar para desprenderse de su figura.

Serna también pidió por Sebastián Villa

Mauricio Serna, ex miembro del Consejo de Fútbol de Boca, fue otro de los que habló en los últimos días, y en una entrevista, también pidió por el regreso del colombiano al club ya que considera que puede ser importante para ir en búsqueda de una nueva Copa Conmebol Libertadores.

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“Ya no solo es determinante por su velocidad, ahora es un jugador completo. Si sentarían a hablar no lo sé, con lo que me une a Román y el Chelo no sería capaz de decirles ‘presi o Chelito siéntense con Villa’, pero si estuviese en manos de Chicho Serna ya los hubiera sentado”, expresó en diálogo con el stream de Planeta Boca Juniors.

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