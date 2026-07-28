Negociaciones abiertas para que Marcelo Saracchi sea la primera venta de Boca en este mercado: su posible destino

El lateral uruguayo no es tenido en cuenta por el xeneize y recibió una oferta desde la MLS para seguir su carrera en Estados Unidos.

Boca concretó tres refuerzos en lo que va del mercado de pases con los arribos de Sebastián Villa, Álvaro Montero y Leandro Lozano, mientras espera cerrar un centrodelantero y un defensor central para retirarse del mismo.

En lo que respecta a bajas, el Xeneize concretó cinco salidas, pero ninguna de ellas fue mediante venta o traspaso. Edinson Cavani, Ander Herrera y Nicolás Orsini rescindieron sus vínculos y Agustín Martegani se marchó cedido a préstamo a Independiente Medellín, mientras que Lucas Janson emigró a Gimnasia de La Plata como cedido.

Por ese motivo, Marcelo Saracchi podría ser la primera venta de Boca en este mercado. El lateral izquierdo uruguayo, que llegó al club de la Ribera a mediados de 2023, no juega en Boca desde abril del 2025 e incluso tuvo un paso a préstamo en el medio por el Celtic de Escocia por doce meses.

Luego de regresar a Boca en este mercado, Saracchi fue comunicado que no será tenido en cuenta por el club y le buscan un nuevo destino, únicamente mediante un traspaso.

Saracchi en su paso más reciente por el Celtic (Getty)

Según pudo saber BOLAVIP, en las últimas horas llegó una oferta a las oficinas de Boca desde la MLS. Más precisamente, el Houston Dynamo. El conjunto de Texas ofertó 1.2 millones de dólares por el 60% del pase. El Xeneize debe responder a dicha propuesta, y en caso de ser positiva, será la primera salida como venta en este mercado de pases.

Publicidad

Las posibles ventas de Boca en este mercado

En este mercado, los dos jugadores que han recibido sondeos como posibles futbolistas vendidos son Lautaro Di Lollo y Exequiel Zeballos. El zaguero despertó interés en Deportivo Alavés, aunque sin éxito en las negociaciones, mientras que el Chango se encuentra en negociaciones avanzadas con el Napoli.

Los números de Marcelo Saracchi en Boca

Marcelo Saracchi le puso fin a su ciclo en Boca luego de dos años. Llegó en agosto de 2023, disputó 52 partidos y marcó cuatro goles. La última vez que sumó minutos fue en el Mundial de Clubes, previo a que Miguel Ángel Russo le comunicara su decisión de no tenerlo más en cuenta.

En síntesis

Boca sumó 3 refuerzos: Sebastián Villa, Álvaro Montero y Leandro Lozano ya firmaron contrato.

Sebastián Villa, Álvaro Montero y Leandro Lozano ya firmaron contrato. 5 jugadores salieron: Cavani, Herrera y Orsini rescindieron; Martegani y Janson salieron a préstamo.

Cavani, Herrera y Orsini rescindieron; Martegani y Janson salieron a préstamo. Oferta por Marcelo Saracchi: Houston Dynamo ofreció 1.2 millones de dólares por el 60% del pase.