Uvita Fernández, en el radar de Boca

El Xeneize necesita un delantero de área y ya iniciaron gestiones para contratar al atacante de Belgrano que fue clave en la conquista del Apertura.

Rodolfo Arruabarrena dejó en claro que Boca necesita un 9 en este mercado de pases. En la ofensiva llegó Sebastián Villa, pero no es un delantero de área. El apuntado es David Romero de Tigre, pero todo indica que no se concretará, por lo que la dirigencia del Xeneize ya dialoga con sus pares de Belgrano por Nicolás Fernández, popularmente conocido como Uvita.

El atacante de 30 años llegó al Pirata a mediados de 2024 y tiene contrato hasta 2027, por lo que su salida no será sencilla y Boca sabe que si lo quiere tendrá que desembolsar una cifra que deje satisfecho al conjunto cordobés que en su momento pagó casi 3 millones de dólares.

Uvita Fernández fue una de las grandes figuras de Belgrano en la conquista del Torneo Apertura, especialmente por sus goles ante River en la final que se disputó en el Mario Alberto Kempes en lo que fue el primer título oficial del Pirata en Primera División.

¿Cuándo cierra el mercado de pases?

El mercado de pases en Argentina cierra el viernes 31 de julio, aunque aquellos clubes que realicen ventas al extranjero después de ese período podrán incorporar hasta el 2 de septiembre inclusive. Boca no quiere dilatar sus posibilidades de cerrar un delantero de área y por eso intentará concretar un arribo lo antes posible.

Los números de Uvita Fernández en Belgrano

Desde que Nicolás Fernández llegó a Belgrano a mediados de 2024 disputó 76 partidos y marcó 22 goles, los dos más importantes fueron en la final del Torneo Apertura. Además, Uvita brindó ocho asistencias, recibió cinco tarjetas amarillas y lo expulsaron en una oportunidad. En lo que respecta a títulos, fue campeón del último torneo local.

Nicolás Fernández. (Foto: Getty).

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