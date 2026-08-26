No hace falta que Boca salga a buscar un reemplazante para Tomás Aranda porque lo tiene en el plantel

El Xeneize cuenta con alternativas de sobra tras la lesión del pibe: Velasco, Palacios, Zenón o directamente cambiar de esquema.

Boca tiene al reemplazante de Tomás Aranda en el plantel, por lo que no tiene que salir al mercado. Y la opción A es Alan Velasco, que pagó 10 millones de dólares por él. Sin ser Aranda, sin tener la gambeta de Aranda, puede jugar de Aranda.

Después, la opción B es el chileno Carlos Palacios. Boca desembolsó 5 millones de dólares por los servicios de un jugador que no vio acción en todo el 2026. Está becado en el Xeneize.

Y después tenés mil variantes. Boca puede recuperar a Kevin Zenón o puede jugar con un 4-3-3, con Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado en la mitad de la cancha y Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa arriba.

Tenés mil variantes de juego: 4-3-3, 4-3-1-2 o 4-4-2. Yo creo que no hace falta que Boca salga al mercado de pases a gastar plata con todo lo que ya ha invertido en este plantel.

La fácil sería ir a buscar a Alan Lescano, de Argentinos Juniors, volviendo a pagar 10 millones de dólares por otro número 10 que no está probado en el club. Yo me quedo con lo que tengo.

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¿Una locura que me dijo un amigo hoy? Tirarse un lance por Juanfer Quintero. Lo veo muy ligado a River como para llegar a Boca. Sería una traición fuerte. Una gran idea, pero una traición que no creo que el colombiano esté dispuesto a hacerle a River.

En definitiva, una pena lo de Aranda. Un pibe que le daba mucho brillo a Boca. Un Boca que lo va a extrañar mucho, pero que tiene elementos para seguir jugando bien y empezar a ganar en el fútbol local.