No se vio en TV: la reacción de Pellegrino al caño de Paredes en la victoria de Boca ante Central Córdoba

Boca sigue de racha en el plano doméstico. El pasado sábado, los de Claudio Úbeda visitaron a Central Córdoba de Santiago del Estero por el duelo postergado de la jornada número 9 de la Zona A del Torneo Apertura y se volvieron a Buenos Aires con tres puntos que los dejó parcialmente en la cima de su grupo, pero el triunfo posterior de Estudiantes ante Platense hizo que el Pincha recupere esa posición.

De igual manera, fue una buena presentación de Boca en Santiago del Estero. Cabe recordar que el Sifón optó por poner desde el arranque a un equipo suplente con la intención de cuidar el físico de sus jugadores pensando en la Copa Libertadores.

Marco Pellegrino fue uno de los habituales suplentes que tuvo su oportunidad ante Central Córdoba. El marcador central fue protagonista secundario de una acción en la que Leandro Paredes mostró toda su calidad. El duelo ya estaba 2 a 1 a favor del Xeneize cuando el mediocampista central campeón del mundo le tiró un caño a Agustín Quiroga.

En ese instante, una cámara al nivel del campo de juego registró una insólita reacción de Marco Pellegrino, quien no pudo creer lo que estaba viendo, se deleitó con la acción de su compañero e hizo un gesto característico de quien queda fascinado.

La reacción de Pellegrino al caño de Paredes jajajaja pic.twitter.com/Z664jFqOcD — Luxiano 🇸🇪 (@SiempreBocaJr) May 3, 2026

¿Qué se le viene a Boca?

Boca terminó segundo en la Zona A del Torneo Apertura y disputará los octavos de final en condición de local. Antes de ese encuentro -que todavía no se sabe ante quién será ya que restan disputarse partidos de la Zona B- los de Claudio Úbeda visitarán el 5 de mayo a Barcelona de Guayaquil por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

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