Ismael Flores dio el golpe en Las Vegas y le sacó el invicto a Isaac Lucero

El mundo del boxeo es particular y no es fácil llegar a pelear en Las Vegas ante 20 mil personas, pero el sacrificio tuvo su recompensa para el argentino Ismael Flores. El Terrible se midió en la Ciudad del pecado ante el mexicano Isaac Lucero -que llegaba invicto- y en contra de todos los pronósticos le ganó por puntos.

De esta manera, el argentino se quedó con el título norteamericano de la OMB en la categoría Súperwelter. Para Ismael Flores, que alcanzó su decimoctava victoria, podría servir como catapulta para el futuro y tener combates ante los mejores adversarios de esa categoría.

Flores castiga a Lucero. (Foto: Getty).

¿Quién es el argentino Ismael Flores?

El Terrible comenzó a boxear a los 14 años y se radicó definitivamente en España, más precisamente en Barcelona, en 2020. Fue al año siguiente que dio inicio a su carrera profesional con una victoria por nocaut en el tercer round sobre Alberto Martín en Badía del Valles.

Ese año del estreno realizó otras dos peleas de las que también salió victorioso y se ha mantenido muy activo hasta la fecha, con récord de presentaciones en 2022, haciendo seis combates, y habiendo peleado por lo menos dos veces al año desde entonces. Su única derrota la sufrió en 2023, cayendo en decisión unánime ante Jorge Fortea en Madrid.

Ismael Flores ganó por puntos. (Foto: Getty).

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Recibió su apodo del entrenador, también argentino, Ángel Ramírez y se abrió terreno con un gran poder de nocaut, algo que queda demostrado en un récord que marca que 12 de sus 18 victorias llegaron por la vía del nocaut.

La oportunidad de pelear en Estados Unidos le llegó sobre la fecha del evento y en ese sentido confesó recientemente que le hubiese gustado tener mayor tiempo de preparación para la que sin dudas fue la presentación más importante de su carrera.

TREMENDA SORPRESA EN LAS VEGAS



El 'Terrible' Flores da el BATACAZO del dío y venció al mexicano Lucero😲🥊



LO CELEBRAN HASTA ARGENTINA 🙌🇦🇷



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