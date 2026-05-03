Con dos posibles clásicos: los rivales que le pueden tocar a River en los octavos de final del Torneo Apertura

En el Estadio Más Monumental, por el partido reprogramado de la fecha 9 del Grupo B del Torneo Apertura, River recibe a Atlético Tucumán en búsqueda de una victoria que le permita cerrar la zona como segundo, por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza, y así definir de local en playoff por lo menos hasta cuartos de final.
Pensando en los octavos de final, el Millonario tiene cuatro potenciales rivales y todo se definirá con el correr de esta fecha, que tendrá partidos a lo largo de la jornada del domingo y lunes. Lo único que tiene claro el equipo de Coudet, es que volverá a jugar la próxima semana en su casa.
Si River le gana a Atlético Tucumán se asegurará la segunda posición y se enfrentará al séptimo del Grupo A. En esta ocasión hay dos candidatos para este cruce, ya que actualmente el puesto lo ocupa San Lorenzo, pero si Defensa y Justicia le gana por dos goles a Gimnasia de Mendoza se quedará con el lugar.
San Lorenzo e Independiente, dos de los posibles rivales de River en octavos.
En caso de empatar con el elenco tucumano y que Argentinos Juniors le gane a Gimnasia en La Plata, el Millonario bajará a la tercera posición, por lo que tendrá que enfrentarse al sexto del Grupo A que será Lanús, que viene de empatar sin goles con Deportivo Riestra.
Por último, si pierde y tanto Rosario Central como Argentinos Juniors logran superarlo, River bajará a la cuarta posición del Grupo A, y allí su rival será Independiente, que viene de vencer a San Lorenzo por 2 a 1 y se acomodó en esta posición en la última fecha.
Así las cosas, dependiendo del resultado propio y de lo ocurrido el próximo lunes en Mendoza, el rival del elenco comandado por Eduardo Coudet estará entre San Lorenzo, Defensa y Justicia, Lanús e Independiente. Este cruce se disputará el próximo fin de semana en Núñez.
La posible formación de River para enfrentar a Atlético Tucumán
El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva; Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Facundo Colidio o Maximiliano Salas.
Datos claves
- River recibe a Atlético Tucumán en el Estadio Más Monumental por la fecha 9.
- El equipo de Eduardo Coudet busca el segundo puesto para definir playoffs como local.
- Los rivales posibles son San Lorenzo, Defensa y Justicia, Lanús o Independiente.