Con dos posibles clásicos: los rivales que le pueden tocar a River en los octavos de final del Torneo Apertura

En el Estadio Más Monumental, por el partido reprogramado de la fecha 9 del Grupo B del Torneo Apertura, River recibe a Atlético Tucumán en búsqueda de una victoria que le permita cerrar la zona como segundo, por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza, y así definir de local en playoff por lo menos hasta cuartos de final.

Pensando en los octavos de final, el Millonario tiene cuatro potenciales rivales y todo se definirá con el correr de esta fecha, que tendrá partidos a lo largo de la jornada del domingo y lunes. Lo único que tiene claro el equipo de Coudet, es que volverá a jugar la próxima semana en su casa.

Si River le gana a Atlético Tucumán se asegurará la segunda posición y se enfrentará al séptimo del Grupo A. En esta ocasión hay dos candidatos para este cruce, ya que actualmente el puesto lo ocupa San Lorenzo, pero si Defensa y Justicia le gana por dos goles a Gimnasia de Mendoza se quedará con el lugar.

San Lorenzo e Independiente, dos de los posibles rivales de River en octavos.

En caso de empatar con el elenco tucumano y que Argentinos Juniors le gane a Gimnasia en La Plata, el Millonario bajará a la tercera posición, por lo que tendrá que enfrentarse al sexto del Grupo A que será Lanús, que viene de empatar sin goles con Deportivo Riestra.

Por último, si pierde y tanto Rosario Central como Argentinos Juniors logran superarlo, River bajará a la cuarta posición del Grupo A, y allí su rival será Independiente, que viene de vencer a San Lorenzo por 2 a 1 y se acomodó en esta posición en la última fecha.

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Así las cosas, dependiendo del resultado propio y de lo ocurrido el próximo lunes en Mendoza, el rival del elenco comandado por Eduardo Coudet estará entre San Lorenzo, Defensa y Justicia, Lanús e Independiente. Este cruce se disputará el próximo fin de semana en Núñez.

La posible formación de River para enfrentar a Atlético Tucumán

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva; Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Facundo Colidio o Maximiliano Salas.

Datos claves

River recibe a Atlético Tucumán en el Estadio Más Monumental por la fecha 9.

recibe a en el por la fecha 9. El equipo de Eduardo Coudet busca el segundo puesto para definir playoffs como local.

busca el segundo puesto para definir como local. Los rivales posibles son San Lorenzo, Defensa y Justicia, Lanús o Independiente.