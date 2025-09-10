Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Los dos jugadores que Boca recupera de cara al duelo ante Rosario Central por el Torneo Clausura

El Xeneize ultima detalles para un compromiso clave y, a la espera de Russo, el cuerpo técnico recibió dos buenas noticias este miércoles.

Por Agustín Vetere

Boca prepara el duelo ante Rosario Central.
© GettyBoca prepara el duelo ante Rosario Central.

Por la octava fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors visitará este domingo a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito. El Xeneize, que tuvo dos semanas para trabajar sobre este duelo, intentará extender su racha de tres victorias consecutivas.

Mientras Miguel Ángel Russo se recupera tras la internación por infección urinaria, Claudio Úbeda está al frente del plantel y prepara el equipo que visitará al Canalla. Además, hay que aguardar por la evolución del DT que ganó la Libertadores en 2007 para saber si viaja junto al equipo.

En ese contexto, los de azul y oro resolvieron este miércoles importantes dudas en cuanto al estado de dos integrantes del plantel: Marco Pellegrino y Alan Velasco entrenaron a la par de sus compañeros y son opciones para sumar minutos en Rosario, tal como adelantó Emiliano Raddi.

El defensor central se recuperó de un desgarro que lo marginó del partido ante Aldosivi. Su lugar lo ocupó Ayrton Costa en aquel compromiso, quién peleará por el puesto nuevamente con Pellegrino.

Velasco, en cambio, sintió una molestia isquiotibial en el entrenamiento de este martes y requirió estudios para conocer su estado. Afortunadamente, se descartó una lesión en el volante ofensivo, quién estará a disposición ante el Canalla.

La posible formación de Boca vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

A cuatro días del duelo ante Rosario Central, el cuerpo técnico de Boca piensa en solo una modificación con respecto al equipo que venció a Aldosivi. Por un desgarro, Agustín Marchesín saldrá del XI.

Publicidad

Así, la formación sería: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani.

Atento Boca: la firme decisión de Leandro Paredes tras la derrota de la Selección Argentina ante Ecuador

ver también

Atento Boca: la firme decisión de Leandro Paredes tras la derrota de la Selección Argentina ante Ecuador

Atento Boca: se definió el futuro de Kevin Zenón tras la oferta de CSKA Moscú

ver también

Atento Boca: se definió el futuro de Kevin Zenón tras la oferta de CSKA Moscú

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Boca hoy: el reemplazante de Pellegrino, el mal momento de Lucas Blondel, elogios de Barinaga a Paredes y más
Boca Juniors

Boca hoy: el reemplazante de Pellegrino, el mal momento de Lucas Blondel, elogios de Barinaga a Paredes y más

Alarma en Boca: se lesionó Marco Pellegrino y será baja ante Aldosivi
Boca Juniors

Alarma en Boca: se lesionó Marco Pellegrino y será baja ante Aldosivi

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Argentinos por el Torneo Clausura: jugador por jugador
Boca Juniors

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Argentinos por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Venezuela despidió al Bocha Batista por no clasificar al Mundial 2026
Eliminatorias de Conmebol

Venezuela despidió al Bocha Batista por no clasificar al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo