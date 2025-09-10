Los dos jugadores que Boca recupera de cara al duelo ante Rosario Central por el Torneo Clausura

Por la octava fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors visitará este domingo a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito. El Xeneize, que tuvo dos semanas para trabajar sobre este duelo, intentará extender su racha de tres victorias consecutivas.

Mientras Miguel Ángel Russo se recupera tras la internación por infección urinaria, Claudio Úbeda está al frente del plantel y prepara el equipo que visitará al Canalla. Además, hay que aguardar por la evolución del DT que ganó la Libertadores en 2007 para saber si viaja junto al equipo.

En ese contexto, los de azul y oro resolvieron este miércoles importantes dudas en cuanto al estado de dos integrantes del plantel: Marco Pellegrino y Alan Velasco entrenaron a la par de sus compañeros y son opciones para sumar minutos en Rosario, tal como adelantó Emiliano Raddi.

El defensor central se recuperó de un desgarro que lo marginó del partido ante Aldosivi. Su lugar lo ocupó Ayrton Costa en aquel compromiso, quién peleará por el puesto nuevamente con Pellegrino.

Velasco, en cambio, sintió una molestia isquiotibial en el entrenamiento de este martes y requirió estudios para conocer su estado. Afortunadamente, se descartó una lesión en el volante ofensivo, quién estará a disposición ante el Canalla.

La posible formación de Boca vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

A cuatro días del duelo ante Rosario Central, el cuerpo técnico de Boca piensa en solo una modificación con respecto al equipo que venció a Aldosivi. Por un desgarro, Agustín Marchesín saldrá del XI.

Así, la formación sería: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani.

