Boca hoy: la palabra de Úbeda, posibles rivales en octavos y más

Boca sigue por el sendero de la victoria en el certamen local y en la última fecha de la fase de grupos le ganó a Central Córdoba en Santiago, por lo que se aseguró por lo menos terminar tercero en su grupo. Además, Úbeda habló en conferencia y el equipo espera por conocer a su rival.

La bronca de Úbeda con la falta de efectividad de Boca

Boca sacó tres puntos muy valiosos en Santiago del Estero. Con goles de Alan Velasco y Milton Giménez, el Xeneize se impuso ante Central Córdoba nuevamente con una formación alternativa. Tras el triunfo, Claudio Ubeda tomó la palabra en conferencia de prensa y se mostró con bronca por la falta de efectividad.

“Deberíamos haber terminado el partido antes y haber aprovechado las situaciones que se nos generaron. No deberíamos haber sufrido, pero bueno, el fútbol argentino es así. Cuando te meten un gol de pelota parada, te ponen un poco en jaque sobre el final del partido. Son cosas que nos tienen que servir para lo que viene por delante”, expresó el DT.

Los posibles rivales de Boca en octavos de final del Apertura

Boca cerró su participación en la fase inicial del Torneo Apertura con un triunfo en Santiago del Estero ante Central Córdoba. El resultado a favor de los dirigidos por Claudio Úbeda fue 2 a 1, gracias a los goles de Alan Velasco y Milton Giménez en el primer tiempo, con un descuento de Michael Santos en el arranque del complemento.

Sea como sea, bajo estas condiciones, los octavos de final del Apertura los jugará en La Bombonera y también un potencial partido de cuartos de final. Sin embargo, si es segundo, dependerá del rival que le toque para unas hipotéticas semifinales.

Milton Giménez confía en ser titular en la visita de Boca a Barcelona por la Libertadores

Este sábado por la tarde, Boca venció 2-1 a Central Córdoba en la última fecha del Torneo Apertura 2026, antes de los octavos de final del próximo fin de semana. Los goles los convirtieron Alan Velasco y casi inmediatamente Milton Giménez, que rompió el silencio al término del partido y dejó una frase que hizo mucho ruido en el ambiente de cara a lo que se viene en estos días.

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Debido a la seguidilla de compromisos que afronta el Xeneize, el centrodelantero viene sumando minutos de juego con mucha frecuencia y lleva tres titularidades seguidas anotando, en lo que respecta al campeonato doméstico (Independiente, Defensa y Justicia y el propio Central Córdoba). Bajo ese panorama, deslizó un adelanto de lo que podría ser el equipo del próximo martes…

Explotó la interna en Barcelona de Guayaquil a días de recibir a Boca

Barcelona de Guayaquil, próximo rival de Boca por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, no solo se encuentra sumergido en una profunda crisis de resultados, sino también, dicho por su propio entrenador César Farías, en una disputa interna que está enfrentando a jugadores, cuerpo técnico, miembros de la comisión directiva y a los propios hinchas.

Así de claro lo comentó el estratega venezolano, que primero se refirió a las falencias defensivas de sus dirigidos en el empate 1 a 1 con Manta FC, el último posicionado en la tabla de la liga ecuatoriana: ”Es el primer partido en el que sin que nos patearan al arco nos empatan. No me había pasado algo igual… No en el Barcelona, en mi carrera. Es increíble como en un saque de banda con superioridad númerica dentro del área generamos un penal en contra”.