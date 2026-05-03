El GP de Miami de la Fórmula 1 se adelanta por cuestiones climáticas

Luego de varias semanas de descanso forzado producto del conflicto bélico en Medio Oriente, la Fórmula 1 regresó al ruedo en el Gran Premio de Miami. El viernes hubo prácticas, el sábado fue la Sprint -con victoria de Lando Norris– y también la clasificación, mientras que este domingo será el GP, con un Franco Colapinto que largará en la octava posición.

En las últimas horas hubo un cambio de programación importante: el GP de Miami, que iba a comenzar a las 17 horas -de Argentina- finalmente se adelantó y el horario de partida está pautado para las 14 horas. La FIA lo anunció a través de las rede sociales y el motivo es claro: se esperan fuertes lluvias por la tarde y la idea es evitar parar la carrera.

El fin de semana de Colapinto

Franco Colapinto, que llegó a Miami luego de una Road Show multitudinario en Buenos Aires, tuvo buenas prácticas, hizo una buena clasificación para la Sprint ya que largó desde el octavo puesto, aunque en la carrera terminó décimo. En la qualy del GP también quedó en la octava posición y desde allí largará este domingo a partir de las 14 horas.

Franco Colapinto en Miami. (Foto: Getty).

El comunicado de la FIA

A través de sus redes sociales, la FIA anunció: “Se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00, hora local, debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera”.

“Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal”, completó la Federación Internacional del Automóvil.

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