Boca hoy: volvió Russo, fuerte medida para evitar filtraciones del vestuario y más

Como todos los jueves, Boca Juniors pasa su jornada entrenando en La Bombonera. Con el regreso de Miguel Ángel Russo, el equipo de la Ribera empieza a ultimar detalles pensando en la visita a Rosario Central, que será el próximo domingo a las 17.30.

Las vueltas de Marco Pellegrino y Alan Velasco, la medida que tomó el club para evitar filtraciones de vestuario y la inesperada banca de Enzo Francescoli para Edinson Cavani son solo algunas de las novedades del Xeneize en este 11 de septiembre de 2025.

Miguel Ángel Russo, presente en la práctica de Boca

Después de haber estado internado durante varios días, luego de someterse a distintos tipos de estudios clínicos a raíz de una infección urinaria, Miguel Ángel Russo estuvo presente en el entrenamiento de Boca de este jueves. En la práctica formal de fútbol que se realizó en La Bombonera, finalmente el director técnico volvió a estar junto a su cuerpo técnico y los jugadores.

El entrenador no solo pasó algunos días en el Instituto Fleni por precaución tal como solicitaron los médicos, sino que una vez que le dieron el alta y regresó a su hogar, tampoco retornó al predio que posee el Xeneize en Ezeiza. Mientras continuaba con su recuperación pero ya en su hogar, el experimentado DT se tomó varias jornadas más para volver a presenciar los entrenamientos.

La drástica decisión que tomó Boca para evitar filtraciones del vestuario

En el último tiempo se filtraron diferentes conflictos internos del plantel del Xeneize, y es por eso que desde el club buscan cortar con los mismos, así como también que sus jugadores solamente se concentren en disputar los encuentros. Es por eso que prohibieron el ingreso de los peluqueros a la concentración.

“Hubo una decisión y a la concentración no entran más los peluqueros. Chau peluqueros”, comentó el periodista Leandro Aguilera en Radio Continental, informando que en Boca decidieron que los peluqueros dejen de entrar al hotel junto a los jugadores, tal como venía ocurriendo.

Velasco y Pellegrino, a la par

Boca resolvió importantes dudas en cuanto al estado de dos integrantes del plantel: Marco Pellegrino y Alan Velasco entrenaron a la par de sus compañeros y son opciones para sumar minutos en Rosario.

El defensor central se recuperó de un desgarro que lo marginó del partido ante Aldosivi. Su lugar lo ocupó Ayrton Costa en aquel compromiso, quién peleará por el puesto nuevamente con Pellegrino. Velasco, en cambio, sintió una molestia isquiotibial en el entrenamiento de este martes y requirió estudios para conocer su estado. Afortunadamente, se descartó una lesión en el volante ofensivo, quién estará a disposición ante el Canalla.

Enzo Francescoli explicó el momento de Cavani en Boca y lo respaldó

Enzo Francescoli dio una entrevista en ESPN y analizó la situación de River, palpitando el cruce de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras. Sin embargo, también se tomó unos segundos para hablar de Edinson Cavani, su compatriota que defiende la camiseta de Boca.

Al ser consultado por la situación del Matador, el Secretario Técnico del Millonario reveló: “Ahora no tengo diálogo con él, pero lo vi hace mucho tiempo en en París. Viví ahí muchos años y él estaba en PSG. Me parece un pibe increíble, pero después no he tenido un ida y vuelta“. La palabra del exfutbolista.