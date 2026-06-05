El ex mediocampista también analizó el presente de Boca, se mostró sorprendido por los últimos resultados y elogió a La Bombonera.

Desde que se retiró de la actividad profesional, Pablo Pérez sabía que quería ser entrenador. Su camino lo inició en las Inferiores de Newell´s y luego se sumó al cuerpo técnico de Carlos Tevez en Talleres. Una vez que finalizó el vínculo del Apache con el elenco cordobés, Pérez le anunció que quería hacer su carrera como entrenador principal.

En diálogo con ESPN, Pablo Pérez afirmó: “Hace unos 10 días lo llamé a Carlos Tevez y le avisé que no seguía más, no por una cuestión personal sino que ya había cumplido con él desde el momento que me llamó. Decidí abrirme y empezar a ver si está la posibilidad para dirigir o esperar un poco más”.

Además, agregó: “En 2023, cuando me estaba retirando, el año que estuve con el Gringo Heinze, después fui a Sarmiento yo ya me estaba capacitando. Quería saber si me gustaba, me empezó a gustar y desde ahí empecé. Post retiro me fui preparando“.

Pablo Pérez analizó el presente de Boca

El ex mediocampista del Xeneize también se refirió al presente de Boca: “Los que pasamos por ahí, te duele un poco porque estuve 4 años donde siempre pasabas fácil porque tenías esa jerarquía en el plantel y competíamos mucho entre nosotros“.

Pablo Pérez con la camiseta de Boca. (Foto: Getty).

También dijo: “Si quiere llegar a la final y ganarla tiene que hacer dos cosas: jugar muy bien y ganar. Tenés que jugar muy bien. Si tu juego no fluye, en algún momento te quedás. El jugador tiene que enamorar a la gente para que te cante, te apoye. La cancha la tenés que tener a favor todo el tiempo”.

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“No te puedo decir nada porque no soy quién para hablar del entrenador de turno o del plantel de turno. Pero hablando en general del escudo y la historia, sí me sorprende. La exigencia es ganar“, completó Pablo Pérez, que pasó por el Xeneize entre 2015 y 2018.

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