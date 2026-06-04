Claudio Úbeda reveló detalles de su salida de Boca: “Ya sabía por dónde venía la mano”

Marcelo Delgado le comunicó que no seguirá en el cargo y ahora confesó los pormenores de la reunión privada.

Dos días después de que se confirme oficialmente su salida, Claudio Úbeda rompió el silencio por primera vez luego de dejar de ser el director técnico de Boca. Además de sorprender a todos con su inesperada declaración sobre que “no fue un fracaso” quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, también reveló detalles de la reunión con Marcelo Delgado.

En su rol como Director Deportivo del Xeneize, el Chelo fue el encargado de comunicarle al Sifón que su vínculo no iba a ser renovado, por lo que el punto final es el 30 de junio y su estadía había llegado a su final. En ese sentido, el entrenador confesó los pormenores del encuentro con el mánager del conjunto de la ribera y dejó frases más que interesantes…

Claudio Úbeda, ex director técnico de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, en diálogo con Radio La Red, Úbeda manifestó: “Con el Chelo tenemos una relación de hace años, jugamos juntos en Rosario Central y en Racing“. Luego de esa aclaración en primera instancia, el director técnico continuó su relato. “Tuvimos una charla muy buena. Estábamos mano a mano. Él me estaba esperando con un café“, agregó Claudio en la entrevista.

Pocos segundos más tarde, el entrenador redobló la apuesta y fue ahí cuando reveló: “Lo primero que me dijo era que quería juntarse conmigo para decirme las cosas cara a cara, como corresponde“. No conforme con esa primera confesión, inmediatamente después el Sifón añadió: “Me dio los argumentos por los cuales entendía que no íbamos a seguir“.

Claudio Úbeda, ex director técnico de Boca. (Getty Images)

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En ese preciso instante, se encargó de dar su postura ante la decisión de Delgado y Boca. “Mirándolo a la cara ya sabía por dónde venía la mano“, aseguró Úbeda sobre el rostro que mostraba el Chelo durante la reunión. “Entendimos que el planteamiento que ellos hacían era real y era lo que nosotros también pensábamos“, expresó el DT con pasado en Racing y Boca Unidos.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Reconozco que nos dijo que hubo un agradecimiento de parte de ellos hacia nosotros por todo el proceso que vivimos“, contó Claudio durante la comunicación con La Red. Por último, el ex entrenador del Xeneize, cerró: “El no tener ningún conflicto interno en el mundo Boca no es fácil“.

Claudio Úbeda, ex entrenador de Boca.

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Más declaraciones de Úbeda tras su salida de Boca

“No fue un fracaso. Fracasar es cuando uno no intenta. Intentamos de todas maneras hasta el final”.

“Nos duele porque sabíamos que teníamos muchas posibilidades y condiciones para seguir avanzando. En un mundo Boca de resultados necesita ganar. Entendemos cómo son las reglas del juego y es lógico que se desencadene una situación así”.

“Después del partido ante Lanús el equipo comenzó a mostrar cosas buenas en la cancha. Estuvimos 14 partidos sin perder, ganamos los dos clásicos. En el primer clásico que ganamos con River clasificamos a Copa Libertadores y en la tabla general actual el equipo está clasificado para la siguiente Copa Libertadores”.