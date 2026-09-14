Beligoy estalló tras la polémica en River vs. Atlético Tucumán: “Quisieron instalar otra falacia”

En sus redes sociales, el Director Nacional de Arbitraje de la AFA, publicó los audios del VAR por la amonestación de Arambarri.

Más de un día después de la victoria de manera agónica de River frente a Atlético Tucumán por 2 a 1 en condición de visitante, Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje de la AFA, estalló en las redes sociales al compartir el audio del VAR por la jugada en la que le elenco local pidió la roja a Mauro Arambarri.

Con la fundamentación de por qué el VAR no llamó a Andrés Gariano para revisar la dura entrada del volante uruguayo, Beligoy apuntó contra las críticas y aseguró que nuevamente quisieron inventar polémicas para desestabilizar al arbitraje argentino, que fecha tras fecha está en el foco de las críticas.

“Análisis de la cabina VOR. Audios que reflejan lo que realmente sucedió en At.Tucumán vs. River. Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió. Pero los audio hablan y la verdad también!”, fue el descargo del ex árbitro.

Estas palabras de Beligoy se deben a las críticas recibidas durante las últimas horas, en donde apuntaron contra el VAR, comandado por Silvio Trucco, debido a que este no llamó a Gariano para revisar la jugada, luego de que el colegiado le mostrara la amarilla a Arambarri.

Además, en conferencia de prensa, Julio César Falcioni, entrenador del elenco tucumano, también apuntó contra ellos y aseguró que lo “cagaron”, ya que manifestó que el arbitraje perjudicó a su equipo a lo largo de los 90 minutos de juego, en los que jugó más de 75 con uno menos por la expulsión de Franco Nicola.

El audio VAR sobre la jugada de Arambarri

“A los 30 minutos del segundo tiempo, el jugador número 8 de River realiza una entrada a un adversario, luego de haber jugado primeramente el balón y con posterioridad producto del lanzamiento con su pierna recogida golpea de forma temeraria a su oponente. El árbitro rápidamente sanciona la falta y amonesta al jugador infractor. El equipo VAR en su chequeo con distintos ángulos y velocidades, identifica la falta, y a la vez, que primero juega el balón y luego se produce el contacto y confirma inmediatamente la decisión de campo de tarjeta amarilla”, fue la explicación del video publicado.

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Análisis de la cabina VOR. Audios que reflejan lo que realmente sucedió en At.Tucumán vs. River.

Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió.

Pero los audio hablan y la verdad también! pic.twitter.com/18UmJt7hbJ — Federico Beligoy (@FedericoBeligoy) September 14, 2026

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