River hoy: Beligoy aclaró la polémica vs. Atlético Tucumán y victoria en un amistoso

Todas las novedades del Millonario de este lunes 14 de septiembre, a días de enfrentar a Huracán por la décima jornada del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 14 de septiembre, tras superar a Atlético Tucumán en condición de visitante y escalar algunas posiciones en las tablas. Beligoy se metió en la polémica contra el Decano, los habituales suplentes superar a Estudiantes de Caseros en un amistoso, cambio de día para visitar a Sarmiento y el guiño de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tras confirmar la contratación de Marcelo Gallardo.

Beligoy, picante

Más de un día después de la victoria de manera agónica de River frente a Atlético Tucumán por 2 a 1 en condición de visitante, Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje de la AFA, estalló en las redes sociales al compartir el audio del VAR por la jugada en la que le elenco local pidió la roja a Mauro Arambarri.

Con la fundamentación de por qué el VAR no llamó a Andrés Gariano para revisar la dura entrada del volante uruguayo, Beligoy apuntó contra las críticas y aseguró que nuevamente quisieron inventar polémicas para desestabilizar al arbitraje argentino, que fecha tras fecha está en el foco de las críticas.

“Análisis de la cabina VOR. Audios que reflejan lo que realmente sucedió en At.Tucumán vs. River. Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió. Pero los audio hablan y la verdad también!”, fue el descargo del ex árbitro.

Estas palabras de Beligoy se deben a las críticas recibidas durante las últimas horas, en donde apuntaron contra el VAR, comandado por Silvio Trucco, debido a que este no llamó a Gariano para revisar la jugada, luego de que el colegiado le mostrara la amarilla a Arambarri.

Análisis de la cabina VOR. Audios que reflejan lo que realmente sucedió en At.Tucumán vs. River.

Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió.

Pero los audio hablan y la verdad también! pic.twitter.com/18UmJt7hbJ — Federico Beligoy (@FedericoBeligoy) September 14, 2026

Publicidad

River le ganó a Estudiantes de Caseros en un amistoso

Este lunes por la mañana, River enfrentó a Estudiantes de Caseros, elenco que milita en la Primera Nacional, en un partido amistoso. Leonardo Ponzio les dio rodajes a los habituales suplentes para que sumen ritmo, competencia y roce. Los de Núñez se impusieron por 1 a 0 con un gol de Rafael Santos Borré.

La formación de River fue: Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Arambarri; Lautaro Pereyra; Borré y Lucas Beltrán. De esta manera, los habituales suplentes van ganando minutos para ser alternativa cuando Ponzio los necesite.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Publicidad

Cambio de día para visitar a Sarmiento

Si bien en un principio se había anunciado que River visitaría a Sarmiento en Junín el domingo 4 de octubre, la AFA decidió cambiar de día para que los convocados del Millonario puedan estar presentes ante el Verde. Por tal motivo, el encuentro en Junín se disputará el miércoles 7 de octubre a partir de las 19.30 horas.

El guiño de Ecuador al Millonario tras la presentación de Gallardo

Llegó el momento. Este domingo, después de varias semanas de negociaciones y de idas y vueltas, Marcelo Gallardo fue anunciado como nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. De esta manera, el Muñeco vuelve a dirigir y se transforma en el reemplazante de su compatriota Sebastián Beccacece, quien dirigió en el Mundial 2026.

En febrero de este mismo año, luego de no poder enderezar el rumbo y de obtener resultados adversos, Gallardo tomó la determinación de ponerle punto final a su segundo ciclo como entrenador de River Plate, la institución de sus amores. Y, luego de sonar para varios conjuntos y combinados, desembarcó en Ecuador.

Publicidad

“Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. “Bienvenido, Marcelo”, exteriorizó la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de su cuenta oficial de X. A su vez, acompañó dichas palabras con un video recopilando momentos de Gallardo como director técnico.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

DATOS CLAVE

River Plate superó a Atlético Tucumán de visitante en el Torneo Clausura.

superó a Atlético Tucumán de visitante en el Torneo Clausura. Federico Beligoy opinó sobre las jugadas polémicas del partido ante Atlético Tucumán.

opinó sobre las jugadas polémicas del partido ante Atlético Tucumán. Marcelo Gallardo fue confirmado como el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador.