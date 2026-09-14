Boca hoy: el posible XI contra Sao Paulo, el proyecto de Bombonera y más

Boca empieza a definir su suerte en la Copa Sudamericana, cuando el próximo martes se enfrente a Sao Paulo en búsqueda de un boleto a los cuartos de final del certamen. Es por eso que Arruabarrena ya tiene en mente el posible XI titular. Además, Andrés Ibarra habló sobre un nuevo proyecto de Bombonera.

Los convocados de Boca ante Sao Paulo

De cara a la revancha contra Sao Paulo en el Morumbí, Arruabarrena dio la lista con los 24 futbolistas convocados para viajar a Brasil. Dentro de las novedades, están los regresos de Álvaro Montero, Malcom Braida y Milton Delgado en lugar de Matías Satas, Lautaro Mendieta y Rodrigo Bacidalupe.

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Lautaro Blanco, Malcom Braida. Volantes : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco. Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez, Enner Valencia.

Arruabarrena define la formación de Boca

Boca y Sao Paulo se juegan el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana. El próximo martes, a partir de las 21.30 horas en el Estadio Morumbí, el Tricolor recibirá al Xeneize por el duelo de vuelta de los cuartos de final. La ida, disputada la semana pasada en La Bombonera, terminó 1 a 0 a favor del elenco de Rodolfo Arruabarrena gracias al gol que marcó Miguel Merentiel.

Si bien resta la confirmación oficial, Arruabarrena pondría desde el arranque ante Sao Paulo a: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

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Dorival palpitó el duelo ante Boca

El próximo martes, a partir de las 21.30 horas, Sao Paulo recibirá a Boca por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize se impuso 1 a 0 en la ida con tanto de Miguel Merentiel y llega con ventaja a la revancha. Por su parte, el elenco paulista buscará revertir el resultado para acceder a la semifinal, en la que se medirá ante el ganador de la llave entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe.

En la previa al cruce copero, Sao Paulo cayó por 2 a 0 ante Palmeiras en el clásico, mientras que Boca derrotó sin problemas a Central Córdoba el pasado viernes. Dorival Júnior, DT del elenco paulista decidió poner una formación alternativa contra el Verdao y eso trajo algunas críticas.

El propio Dorival Júnior, en conferencia de prensa, defendió su decisión: “Me responsabilizo por la situación. Fue una decisión que tomamos hablando con todos, pero la responsabilidad es del entrenador. Pueden tener la certeza de que fue la decisión adecuada“.

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Andrés Ibarra apuntó contra Riquelme y prometió que La Bombonera tendrá más capacidad que el Monumental

En diciembre de 2023 se vivieron unas elecciones apasionantes en Boca, las cuales se celebraron el 17 de diciembre, un día lluvioso que tuvo a varias personalidades importantes votando en La Bombonera. Martín Palermo fue a apoyar a Andrés Ibarra, Juan Román Riquelme caminó junto a los hinchas y, en una jugada política, también se presentó Javier Milei, quien era flamante presidente electo de la Nación. Quien se ausentó fue Mauricio Macri, que era candidato a vicepresidente en la lista de Andrés Ibarra.

En las últimas horas, Andrés Ibarra dialogó con Dupla Técnica y criticó duramente a la gestión de Juan Román Riquelme: “El socio tiene la posibilidad de hacer un análisis de 8 años con los resultados que están a al vista que son muy deficitarios. Los fondos que han quedado en el camino por malas compras, por sueldos exagerados de jugadores que estuvieron en el banco, por jugadores que se fuero libres por mal manejo. La suma de todo eso es un costo-oportunidad de dinero que no entró a Boca”.