Matías Biscay no será parte del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Fue el principal ayudante de campo del Muñeco, lo reemplazaba cuando estaba suspendido y decidió no sumarse al proyecto.

Este domingo, la Selección de Ecuador presentó a Marcelo Gallardo como su flamante entrenador para liderar el proceso que está próximo a comenzar y apunta a finalizar con la Copa del Mundo 2030. En ese sentido, en horas del lunes se dio a conocer que Matías Biscay no se suma al cuerpo técnico y BOLAVIP averiguó el motivo de esta decisión.

Bien se sabe que fue el principal ayudante de campo durante las dos estadías en River. De hecho, durante el primer ciclo que fue súper exitoso, fue el director técnico durante la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca en el Estadio Santiago Bernabeu, debido a que el Muñeco estaba suspendido y debía cumplir la sanción impuesta por la CONMEBOL.

Marcelo Gallardo y Matías Biscay. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Biscay no se suma al cuerpo técnico de Gallardo. A pesar de que la lógica indicaba que iba a volver a ser parte del equipo de trabajo en esta nueva etapa a cargo del plantel de la Selección de Ecuador, finalmente se reveló que seguirá desvinculado del fútbol al menos por el momento.

La información indica que se trata de una decisión personal del propio Matías, vinculada a una cuestión familiar que prioriza ante cualquier proyecto deportivo. De esta manera, quedan totalmente descartos los rumores que circularon en alguna ocasión. Así las cosas, no se lanza como director técnico para dar inicio a una carrera alejado del Muñeco.

Matías Biscay, histórico ayudante de campo de Marcelo Gallardo. (Getty Images)

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La presentación de Gallardo como DT de Ecuador

“Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. “Bienvenido, Marcelo”, exteriorizó la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de su cuenta oficial de X. A su vez, acompañó dichas palabras con un video recopilando momentos de Gallardo como director técnico.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

Los primeros partidos de Gallardo en Ecuador

24/9 – Ecuador vs. Corea del Sur (Suwon, Corea del Sur)

1/10 – Ecuador vs. Japón (Yokohama, Japón)

5/10 – Ecuador vs. Nueva Zelanda o Panamá (Tokio, Japón)