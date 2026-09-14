En diciembre de 2023 se vivieron unas elecciones apasionantes en Boca, las cuales se celebraron el 17 de diciembre, un día lluvioso que tuvo a varias personalidades importantes votando en La Bombonera. Martín Palermo fue a apoyar a Andrés Ibarra, Juan Román Riquelme caminó junto a los hinchas y, en una jugada política, también se presentó Javier Milei, quien era flamante presidente electo de la Nación. Quien se ausentó fue Mauricio Macri, que era candidato a vicepresidente en la lista de Andrés Ibarra.

En las últimas horas, Andrés Ibarra dialogó con Dupla Técnica y criticó duramente a la gestión de Juan Román Riquelme: “El socio tiene la posibilidad de hacer un análisis de 8 años con los resultados que están a al vista que son muy deficitarios. Los fondos que han quedado en el camino por malas compras, por sueldos exagerados de jugadores que estuvieron en el banco, por jugadores que se fuero libres por mal manejo. La suma de todo eso es un costo-oportunidad de dinero que no entró a Boca”.

Además agregó: “El ídolo es el ídolo y lo seguirá siendo siempre. El tiene un lugar importantísimo en la historia del club. Pero eso va por un carril, el tema es lo otro. El tema es el ídolo que se transforma en dirigente por alguna decisión personal y ahí es donde están las fallas. Nadie se tiene que sorprender si en la cancha se lo critica o muchas veces es más que una critica en términos verbales”.

Juan Román Riquelme. (Foto: Getty).

“No es al ídolo sino al dirigente que lleva mal a cabo su función. Román es una persona muy particular que tiene sus características y cada uno maneja esos aspectos como puede según el contexto donde vive y cómo ha sido educado. Román es como es y cada persona esta condicionada por su formación, educación y la vida. Hay gente que lo ama y gente que no lo quiere, pasa que en los ídolos es mas palpable ese condicionamiento y el ambiente que se vive”, agregó Ibarra.

La Bombonera

En la antesala de las elecciones de 2023, Andrés Ibarra presentó un proyecto para construir un nuevo estadio, a metros de la actual Bombonera. En relación a la capacidad del estadio dijo: “No haber hecho la ampliación de la Bombonera o la construcción de un nuevo estadio es una perdida de ingresos fenomenal. Boca de 50 mil lugares que hoy tiene podría tener el doble. Desde ese lado es deficitaria la gestión de Riquelme. Yo voy a convocar a un plebiscito para que el socio elija qué es lo que quiere hacer con la cancha”.

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También dijo: “Para nosotros la mejor solución era un estadio nuevo al lado que es la Bombonera siglo XXI, una cancha para más de 100 mil personas. Nuestra queridísima Bombonera tiene mas de 80 años con todos los temas estructurales, las funcionalidades entonces viendo que podíamos llevar adelante el proyecto en terrenos que son de Boca, evaluamos construir este estadio impresionante de 105 mil personas”.

Así es La Bombonera que propone Ibarra. (Foto: @andreshibarra).

Por otro lado, Ibarra afirmó: “Al socio le vamos a mostrar cuál seria la mejor solución para Boca pero también está la posibilidad de ampliar la Bombonera. No lo que se propone actualmente que es humo. Si realmente hubiera un proyecto serio tendría que ser el propio club el que lo esté mostrando a sus socios bien clarito para que no haya dudas. Todo es información parcial, oscura y no hay transparencia en esto”.

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“Hay una realidad y es que River ha construido ese estadio. La diferencia de capacidad tiene una diferencia muy grande en los ingresos del club. 85 mil contra 50 mil es una diferencia que les permite tener mayores ingresos por todo eso. Son circunstancias que este pasando eso y yo como hincha les digo que si vamos a nuestro proyecto vamos a tener mas capacidad que la que tiene River“, agregó Ibarra.

¿Ibarra candidato 2027?

“Trabajo con el fin de ser candidato a presidente de Boca en 2027. El año que viene veremos cómo están las mediciones en la oposición y allí se definirá el camino intentando tener una lista única. Lo que vivo y yo muchos es que hay un enojo respecto de la gestión actual. Hay disconformidad. Una cosa es el ídolo que todos tuvimos en la cancha y otra cosa es el ídolo a cargo de la presidencia de Boca. Ahí es donde hay una disconformidad en distintos temas empezando por el fútbol. Después en otros temas también hay disconformidad como con el estadio”, completó Ibarra.

Andrés Ibarra. (Foto: @andreshibarra).

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