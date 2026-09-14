Eligieron a Franco Colapinto como el 2° mejor piloto del Gran Premio de España: “Espectacular”

The Race presentó un ranking tras lo ocurrido durante el fin de semana y el argentino solo fue superado por Lando Norris.

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de España por una nueva jornada de la Fórmula 1, en el que Kimi Antonelli volvió a ganar y se alejó aún más de sus perseguidores. A su vez, Franco Colapinto terminó 7° con otra magnífica actuación individual, mientras que Pierre Gasly salió 12°. En medio de ese contexto, The Race fue muy elogioso…

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Debido a este gran rendimiento, el argentino sumó 6 puntos para el Campeonato tanto de pilotos como de constructores, que es el gran objetivo de Alpine. De esta manera, el oriundo de Pilar completó un gran fin de semana en el que llegó a Q3 en la clasificación y luego mostró una gran performance sobre la pista del circuito madrileño.

Flavio Briatore y Franco Colapinto, protagonistas de Alpine en la Fórmula 1.

Lo cierto es que The Race elogió a Colapinto en su página web. En ese sentido, el medio especializado en el automovilismo y con altos conocimientos de la Fórmula 1, lo calificó como el segundo mejor piloto del Gran Premio de España. Por su gran actuación individual sobre el asfalto, solo quedó por detrás de Lando Norris y por delante de todos los demás.

De hecho, analizaron el rendimiento del argentino y es por ese motivo que escribieron: “Se recuperó de un momento alarmante en La Monumental en su primera tanda de Q2 para hacer una vuelta magnífica en su última tanda, ‘una de las mejores que he hecho’, para liderar la zona media y llegar a la Q3, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly“.

Franco Colapinto, en el Gran Premio de España. (Getty Images)

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Inmediatamente después, continuó: “Logró la mejor posición de clasificación posible para un Alpine al derrotar a Arvid Lindblad en la Q3“. Ya sobre lo ocurrido durante la jornada del domingo, el medio aseguró: “Hizo una carrera sólida para liderar el grupo de la zona media y superó las expectativas por un puesto al contener a Oscar Piastri“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Probablemente su mejor actuación de fin de semana completo en la Fórmula 1“, sentenció The Race para enaltecer lo realizado por Franco Colapinto durante el Gran Premio de España, donde largó 9° y terminó 7°, sumando 6 puntos claves para Alpine en el Campeonato.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine. (Getty Images)

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El ranking de The Race tras el GP de España