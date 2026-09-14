Con una duda en el medio, Arruabarrena define la formación de Boca vs. Sao Paulo

El Xeneize visitará al Tricolor el próximo martes a partir de las 21.30 horas por la vuelta de los cuartos de la Copa Sudamericana.

Boca y Sao Paulo se juegan el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana. El próximo martes, a partir de las 21.30 horas en el Estadio Morumbí, el Tricolor recibirá al Xeneize por el duelo de vuelta de los cuartos de final. La ida, disputada la semana pasada en La Bombonera, terminó 1 a 0 a favor del elenco de Rodolfo Arruabarrena gracias al gol que marcó Miguel Merentiel.

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El pasado viernes, Boca derrotó por 3 a 1 a Central Córdoba en La Bombonera y ya pudo enfocarse en el duelo del próximo martes ante Sao Paulo en el Morumbí. Arruabarrena guardó a los habituales titulares frente al Ferroviario con la intención de darles descanso para que lleguen de la mejor manera al partido contra el conjunto que dirige técnicamente Dorival Júnior.

La probable formación de Boca vs. Sao Paulo

Si bien resta la confirmación oficial, Arruabarrena pondría desde el arranque ante Sao Paulo a: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Leandro Paredes, el capitán de Boca. (Foto: Getty).

El Vasco palpitó el duelo ante Sao Paulo

En conferencia de prensa, Arruabarrena afirmó: “Somos Boca y tenemos que ganar. Vamos a ir a Brasil a imponer nuestro fútbol. Tendremos que aprovechar los errores de ellos. Esperemos darle una alegría a nuestra gente porque queremos ser protagonistas de la Sudamericana“.

Rodolfo Arruabarrena. (Foto: Getty).

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