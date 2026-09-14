El marcador central sufrió la fractura de siete costillas tras chocar feo con Tomás Marchiori, lo que derivó en una operación de urgencia.

Fueron jornadas de mucha angustia para Emmanuel Mammana y su familia. El pasado viernes, Vélez visitó a Newell´s y el partido terminó 1 a 1, pero lo deportivo pasó a un segundo plano ya que el marcador central de Vélez debió ser trasladado de urgencia al Sanatorio de la Mujer de Rosario producto de una fractura múltiple de costillas.

Luego de una salida larga de Tomás Marchiori, Emmanuel Mammana sufrió el impacto de lleno en la zona intercostal. Inmediatamente quedó tendido en el piso con problemas para respirar. Al zaguero lo operaron de urgencia y recién este lunes pudo agradecer a todos los que se preocuparon por su salud. Afortunadamente se siente bien, pero tendrá para unos meses de recuperación.

LA DOBLE SALVADA EN LA LÍNEA DE ROBERTONE



De manera milagrosa, el mediocampista de Vélez evitó el gol de Newell´s en dos oportunidades.



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El mensaje de Emmanuel Mammana en sus redes sociales

Mammana compartió una historia a través de su cuenta de Instagram: “Después de días muy difíciles, quería contarles que gracias a Dios hoy estoy mejor y que todo salió bien. Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras.

Quiero agradecer de corazón a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó por mí y que se tomó un minuto para mandarme un mensaje, una palabra de fuerza o una oración. Sentí muchísimo el cariño de todos.

Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida. No tengo palabras suficientes para agradecerles.

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También quiero agradecer a toda la gente de Vélez, que desde el primer momento hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera, estando presentes y pendientes de cada detalle.

Y especialmente a mi mujer y a mi familia. Desde el momento en que pasó todo, no dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba en un momento tan difícil.

Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás. Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad. Y gracias de corazón a todos los que estuvieron conmigo. Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”.

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El parte médico de Mammana

“Emanuel Mammana presenta una evolución muy favorable del neumotórax sufrido el pasado viernes, por lo que permanece internado en observación en la Clínica Zabala de CABA. Debido a este cuadro positivo, se descartan al momento las intervenciones quirúrgicas costales. De no mediar inconvenientes, se le retiraría el tubo de tórax en las próximas 24 o 48 horas“, informó Vélez.

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