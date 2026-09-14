“Se dio un gran paso para que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires”

El pasado fin de semana, el epicentro de la actividad de la Fórmula 1 tuvo lugar en el circuito de Madring, en el GP de España. Franco Colapinto tuvo una actuación espectacular, tanto en la clasificación como en la carrera. El séptimo puesto del pilarense en la capital española no fue la única gran noticia que recibieron los argentinos fanáticos del automovilismo.

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Orly Terranova, histórico piloto argentinos de rally, actualmente es CEO y presidente deldel Grupo OSD (Obras, Servicios y Desarrollos), la empresa responsable de organizar y comercializar el Gran Premio de la República Argentina de MotoGP. El mendocino estuvo en Madring y volvió con buenas noticias.

Reunión positiva

A través de su cuenta de Instagram, Terranova compartió: “Saliendo del Madring con una sensación muy positiva. La mejor reunión que tuvimos con la gente de la Fórmula 1: hoy se dio un gran paso para que la F1 vuelva a Buenos Aires. Me voy feliz y más motivado que nunca para lo que viene”.

El Gálvez se pone a punto

Desde hace meses que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez está en obras y la intención es que pueda albergar a la Fórmula 1 en un futuro cercano. Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad, afirmó en diálogo con Carburando: “El autódromo va a estar listo para la Fórmula 1. Con el túnel, la horquilla, la extensión de boxes y todos los requisitos técnicos. Trabajamos en una carpeta asfáltica para MotoGP y Fórmula 1“.

Además, agregó: “Los autódromos en el mundo tienen 200 eventos al año, no solo vinculados con el deporte motor: recitales, congresos y testeos de autos. Son lugares que generan mucho trabajo y posicionan a la ciudad. Esta obra nos permite recuperar categorías internacionales y también permitirá que las categorías nacionales corran con un estándar más alto“.

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¿Cuándo fue la última vez que la F1 corrió en Buenos Aires?

El último Gran Premio que se corrió en Buenos Aires fue el 12 de abril de 1998. En aquella oportunidad el vencedor fue el alemán Michael Schumacher, mientras que el podio lo completaron Mika Häkkinen y Eddie Irvine. Un detalle no menor fue que el argentino Esteban Tuero compitió para Minardi en dicha carrera.

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