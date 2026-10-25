Por qué no juega Lautaro Blanco hoy en Boca vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026

El lateral izquierdo del Xeneize es el futbolista con más minutos desde que Rodolfo Arruabarrena es el entrenador.

Este domingo por la tarde, Boca visita a Independiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, en un partido determinante para empezar a definir las tablas de posiciones antes de las últimas jornadas. Sin embargo, en el clásico de gigantes, lo que más llamó la atención es la inesperada ausencia de Lautaro Blanco en la formación inicial.

Cabe recordar que es el futbolista que más jugó con Rodolfo Arruabarrena, lo que marca un claro favoritismo del entrenador con el lateral izquierdo del Xeneize. A su vez, vale resaltar que disputó los 90 minutos contra Vasco da Gama en la revancha que significó la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026.

Lautaro Blanco, lateral izquierdo de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, en la visita de Boca ante Independiente, Blanco no juega por precaución. En el encuentro ante Vasco da Gama, terminó con una molestia física y se optó por el descanso en Avellaneda para evitar una posible lesión muscular. Además, no hay que olvidar que el próximo domingo es el Superclásico contra River, donde es clave que sea titular.

La formación de Boca ante Independiente

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Lonel Flores y Miguel Merentiel.