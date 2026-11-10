La Reserva de River convocó a Saúl Durán, el arquero de Costa Rica que idolatra a Keylor Navas y Franco Armani

A casi dos años de su llegada al club de Núñez, el tico debutará en la antesala a la Primera División.

Por primera vez en River Plate, Saúl Durán jugará en la Reserva del Millonario. El arquero de Costa Rica, categoría 2007, llegó al club en enero de 2025 y afrontará esta gran oportunidad de un partido clave para el Millonario en el Torneo Proyección.

El próximo jueves, el equipo dirigido por Diego Barrado y Matías Abelairas visitará a Rosario Central en el marco de la última fecha de la fase regular del certamen. Los de Núñez precisan una victoria para alcanzar la segunda posición de su zona de cara a los Playoffs.

Durán arribó a River desde el Pérez Zeledón de su país, recomendado por el exjugador Pablo Azcurra, tal como publicó La Página Millonaria. Desde entonces, y tras superar un inconveniente con sus papeles, jugó en la Cuarta División y ahora saltará a la Reserva.

Armani y Keylor, los ídolos de Durán

“Para mí el liderazgo en un arquero es fundamental, y él es un gran ejemplo de eso. También destaco que siempre aparece en los momentos importantes. Le lleguen una vez o muchas durante un partido, siempre responde y está ahí para defender al club”, le había dicho sobre Franco Armani a La Página Millonaria en 2025.

En la misma línea, llenó de elogios a su compatriota Keylor Navas: “Conocerlo algún día sería un sueño. Admiro mucho su humildad y todo lo que ha logrado, saliendo de un país como Costa Rica, del mismo lugar que yo. Él me inspira a pensar que si él lo logró, yo también puedo hacerlo. Es mi mayor referente”.

Datos clave

Saúl Durán fue convocado por primera vez a la Reserva de River Plate.

fue convocado por primera vez a la Reserva de River Plate. Enero de 2025 fue la fecha en que el arquero costarricense arribó al club.

fue la fecha en que el arquero costarricense arribó al club. Keylor Navas y Franco Armani son los máximos ídolos del juvenil categoría 2007.