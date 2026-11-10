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FÓRMULA 1

La Fórmula 1 confirmó que se correrán los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi

La máxima categoría aseguró que siguen en pie las últimas dos carreras de la temporada a pesar del conflicto bélico en la zona.

El Circuito de Yas Marina en Abu Dabi.
© GettyEl Circuito de Yas Marina en Abu Dabi.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está llegando a su fin con los campeonatos definidos a favor de Kimi Antonelli y Mercedes. Sin embargo, aún quedan tres fechas por delante en el calendario con la máxima categoría enterrando toda incertidumbre sobre las últimas dos carreras.

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Es que, luego de Las Vegas el 22 de noviembre, la F1 deberá trasladarse a Medio Oriente para afrontar los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi. El conflicto bélico en Medio Oriente aumenta el riesgo en la zona, pero la categoría acaba de confirmar que sigue en marcha la participación en aquellos circuitos.

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Tal como adelantó ESPN, la F1 le confirmó a Imola que no precisará sus instalaciones para disputar una eventual fecha como alternativa. En cambio, todo sigue sobre ruedas para las jornadas en Qatar y Arabia Saudita, que completarán la última triple cabecera junto con Las Vegas.

Aunque Antonelli ya aseguró el campeonato de pilotos y Mercedes el de constructores, aún restan posiciones por definirse. Las escuderías pelearán por trepar más lugares, mientras que está por disputarse el segundo puesto con Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc y Norris como aspirantes.

Mercedes se quedó con todo en 2026. (Foto: Getty)

Mercedes se quedó con todo en 2026. (Foto: Getty)

La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 390 puntos | CAMPEÓN
  2. Max Verstappen (Red Bull) – 279 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 262 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 261 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 249 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 246 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 152 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 89 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos
  15. Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Ryō Hirakawa (Haas) – 1 punto
  22. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  23. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  24. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  25. Rafael Câmara (Haas) – 0 puntos

La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 652 puntos | CAMPEÓN
  2. Ferrari – 510 puntos
  3. Red Bull Racing – 415 puntos
  4. McLaren – 398 puntos
  5. Racing Bulls – 114 puntos
  6. Alpine – 69 puntos
  7. Haas – 31 puntos
  8. Audi – 28 puntos
  9. Williams – 12 puntos
  10. Aston Martin – 7 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos

Datos clave

  • Fórmula 1 confirmó los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi para 2026.
  • Kimi Antonelli es el campeón del Mundial de Pilotos 2026 con 390 puntos.
  • Mercedes aseguró el Campeonato de Constructores sumando un total de 652 puntos.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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