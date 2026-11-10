La máxima categoría aseguró que siguen en pie las últimas dos carreras de la temporada a pesar del conflicto bélico en la zona.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está llegando a su fin con los campeonatos definidos a favor de Kimi Antonelli y Mercedes. Sin embargo, aún quedan tres fechas por delante en el calendario con la máxima categoría enterrando toda incertidumbre sobre las últimas dos carreras.

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Es que, luego de Las Vegas el 22 de noviembre, la F1 deberá trasladarse a Medio Oriente para afrontar los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi. El conflicto bélico en Medio Oriente aumenta el riesgo en la zona, pero la categoría acaba de confirmar que sigue en marcha la participación en aquellos circuitos.

Tal como adelantó ESPN, la F1 le confirmó a Imola que no precisará sus instalaciones para disputar una eventual fecha como alternativa. En cambio, todo sigue sobre ruedas para las jornadas en Qatar y Arabia Saudita, que completarán la última triple cabecera junto con Las Vegas.

Aunque Antonelli ya aseguró el campeonato de pilotos y Mercedes el de constructores, aún restan posiciones por definirse. Las escuderías pelearán por trepar más lugares, mientras que está por disputarse el segundo puesto con Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc y Norris como aspirantes.

Mercedes se quedó con todo en 2026. (Foto: Getty)

La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 390 puntos | CAMPEÓN Max Verstappen (Red Bull) – 279 puntos George Russell (Mercedes) – 262 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 261 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 249 puntos Lando Norris (McLaren) – 246 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 152 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 89 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Ryō Hirakawa (Haas) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Rafael Câmara (Haas) – 0 puntos

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La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 652 puntos | CAMPEÓN Ferrari – 510 puntos Red Bull Racing – 415 puntos McLaren – 398 puntos Racing Bulls – 114 puntos Alpine – 69 puntos Haas – 31 puntos Audi – 28 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

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