Por qué no juega Leandro Paredes hoy en Boca vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026

Este sábado por la tarde, Gimnasia de Mendoza recibe a Boca por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, es fundamental para la tabla de posiciones de cara a la recta final. Sin embargo, lo más llamativo es la ausencia de Leandro Paredes en la formación inicial.

Cabe recordar que tuvo que ser reemplazado ante Vélez a falta de 5 minutos para que se cumpla el tiempo regular, lo que despertó las alarmas en el Xeneize ya que no pudo mantenerse en el campo de juego para estar en la tanda de penales. Además, cabe recordar que el martes enfrentará a Sao Paulo en La Bombonera por la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que Paredes no juega por precaución. De esta manera, el capitán de Boca no es titular ante Gimnasia de Mendoza a raíz de la molestia en el isquiotibial que lo obligó a pedir el cambio contra el Fortín por la Copa Argentina. Así las cosas, la prioridad está puesta en que llegue en óptimas condiciones para medirse contra los brasileños.

La formación de Boca vs. Gimnasia de Mendoza

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón; Alan Velasco; Leonel Flores, Enner Valencia.