El delantero que todavía pertenece al Millonario y está cedido en la Lepra, no integró la nómina de convocados para el partido.

Maximiliano Salas fue el principal protagonista de la semana. Debido al encuentro de este domingo entre River e Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Clausura 2026, la polémica tenía el foco puesto en el delantero y una cláusula poco clara. Sin embargo, se acaba de conocer la decisión final: no jugará ante su ex equipo.

Maximiliano Salas, durante su etapa en River. (Getty Images)

Cabe recordar que el delantero llegó por un préstamo por un año, luego de integrar el grupo de futbolistas que se entrenó por separado del plantel del Millonario en el predio de Cantilo ya que no iba a ser tenido en cuenta por Eduardo Coudet. En medio de ese contexto, se mudó a Mendoza para vestir la camiseta de la Lepra.

Lo cierto es que, en medio de las múltiples especulaciones, finalmente Salas no jugará ante River. En los últimos días surgieron diferentes versiones dentro del ambiente, pero ahora se confirmó que no es parte de los futbolistas de Independiente Rivadavia que visitan el Estadio Monumental en busca de un triunfo clave para la tabla de posiciones.

Maximiliano Salas, futbolista de Independiente Rivadavia.

Sin ir más lejos, Salas no fue convocado para el partido estelar de la octava jornada del campeonato entre el líder de la tabla anual y el Millonario, que busca continuar con la remontada en la recta final. De esta manera, el propio Alfredo Berti optó por marginarlo de los concentrados que quieren dar el golpe en Núñez en condición de visitante.

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Un dato importante a tener en cuenta es que, cuando se llevó a cabo el traspaso, se acordó que no juegue contra River. En aquel entonces, todas las partes implicadas en la operación estuvieron a favor de dicha cláusula y, como se trata de un préstamo y no una transferencia definitiva, las instituciones buscan mantener el buen vínculo.

Estos son los convocados para enfrentar mañana a River Plate desde las 19:15🔜💪🏼💙#ElÚnicoCampeónDeCuyo pic.twitter.com/FvhDKW0jme — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) September 5, 2026

Los números de Maxi Salas en River

A mediados de 2025 se ejecutó la cláusula de rescisión por 8 millones de euros netos para Racing y desde allí, Maximiliano Salas disputó un total de 37 partidos oficiales con la camiseta de River. En ese lapso de tiempo convirtió 7 goles, repartió 2 asistencias, acumuló 6 tarjetas amarillas y 1 expulsión. Además, no consiguió ningún título colectivo.