Los hinchas de River se cansaron de un titular ante Independiente Rivadavia: “A Cantilo ya”

A pesar del triunfo, el Millonario tuvo un tramo de dudas y se las atribuyeron a un futbolista en particular.

En el Estadio Monumental, River Plate derrotó por 3-1 a Independiente Rivadavia en el marco de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Ángel Correa y Tomás Galván, por duplicado, fueron los autores de los goles para el elenco dirigido por Leonardo Ponzio.

El Millonario volvió a dejar buenas sensaciones a nivel general mientras se acerca a la zona de clasificación en el certamen. Sin embargo, en un tramo del segundo tiempo, el equipo mostró dudas y Lucas Martínez Quarta recibió gran parte de las críticas.

El defensor central volvió a tener imprecisiones con la pelota en sus pies y luego perdió de arriba en el gol del descuento de Independiente Rivadavia, que puso en jaque por un momento lo que ya era victoria del club de Núñez.

ARCE DESCONTÓ PARA INDEPENDIENTE RIVADAVIA



El delantero paraguayo metió un gran cabezazo para ponerse a tiro en el resultado



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“Martínez Quarta a Cantilo ya”, disparó uno de los usuarios en las redes sociales a raíz de su actuación este domingo. Otro, en cambio, resumió: “Lo de Martínez Quarta ya roza el amateurismo y el técnico lo sigue poniendo”.

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