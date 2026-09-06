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TORNEO CLAUSURA

Los hinchas de River se cansaron de un titular ante Independiente Rivadavia: “A Cantilo ya”

A pesar del triunfo, el Millonario tuvo un tramo de dudas y se las atribuyeron a un futbolista en particular.

Los hinchas de River apuntaron contra un titular.
© GettyLos hinchas de River apuntaron contra un titular.

En el Estadio Monumental, River Plate derrotó por 3-1 a Independiente Rivadavia en el marco de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Ángel Correa y Tomás Galván, por duplicado, fueron los autores de los goles para el elenco dirigido por Leonardo Ponzio.

El Millonario volvió a dejar buenas sensaciones a nivel general mientras se acerca a la zona de clasificación en el certamen. Sin embargo, en un tramo del segundo tiempo, el equipo mostró dudas y Lucas Martínez Quarta recibió gran parte de las críticas.

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El defensor central volvió a tener imprecisiones con la pelota en sus pies y luego perdió de arriba en el gol del descuento de Independiente Rivadavia, que puso en jaque por un momento lo que ya era victoria del club de Núñez.

“Martínez Quarta a Cantilo ya”, disparó uno de los usuarios en las redes sociales a raíz de su actuación este domingo. Otro, en cambio, resumió: “Lo de Martínez Quarta ya roza el amateurismo y el técnico lo sigue poniendo”.

Datos clave

  • River venció 3-1 a Independiente Rivadavia por la octava fecha del Clausura 2026.
  • Correa y Galván anotaron los goles del equipo dirigido por Leonardo Ponzio.
  • Lucas Martínez Quarta falló en la marca durante el gol de descuento rival.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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