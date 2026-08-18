Por qué no juega Leonel Flores en Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026

El juvenil de 19 años estará en el banco de suplentes del Xeneize ante la larga seguidilla de partidos que atraviesa el equipo.

Luego del triunfo por 3 a 1 en la ida, Boca va por la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana en Asunción en la vuelta de los octavos ante Recoleta. En el Defensores de Chaco, el equipo del Vasco Arruabarrena irá con un equipo moderadamente alternativo.

Con las ausencias obligadas de Lozano, Paredes y Pellegrino por lesión, más la de Lautaro Di Lollo por una distensión en el aductor, el DT cambiará del 11 inicial a estos cuatro futbolistas, pero no serán las únicas variantes, ya que Leonel Flores tampoco integrará el equipo desde el arranque.

El prometedor juvenil de 19 años mirará el partido desde el banco de suplentes por decisión táctica, ya que el Vasco decidió darle descanso en medio de la ardua seguidilla de partidos que atraviesa Boca en agosto. En su lugar, jugará Sebastián Villa.

Las alineaciones de Recoleta y Boca Juniors

Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Paul Charpentier, Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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