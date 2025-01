Por qué no juega Marcos Rojo en Boca vs. Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina

Boca comienza el 2025 de forma oficial y su primer desafío está en la Copa Argentina. El equipo dirigido por Fernando Gago enfrenta a Argentino de Monte Maís, en el marco de los treintaidosavos de final. Uno de los grandes ausentes para esta noche es Marcos Rojo.

Al igual que en el último amistoso ante Juventude, el entrenador no pone en cancha su formación ideal y prescinde de los servicios del marcador central. No solo no está en la alineación titular, sino que ni siquiera formó parte de la delegación que viajó a Santa Fe.

Por qué Marcos Rojo se quedó en Buenos Aires

Al igual que otros tantos futbolistas, Rojo se quedó entrenando en Ezeiza por cuestiones físicas. El subcapitán sufrió molestias en el tendón a lo largo de la pretemporada y, si bien se confirmó que no tiene ninguna lesión, no viajó por precaución.

El objetivo del cuerpo técnico es que el zurdo esté disponible para el debut del próximo domingo en el Torneo Apertura, que será ante Argentinos Juniors en La Bombonera. Esta noche, el futbolista será reemplazado por Ayrton Costa, uno de los refuerzos.

Boca vs. Argentino (MM): a qué hora es y cómo ver el partido

El partido entre Boca y Argentino (MM) se llevará a cabo este miércoles 22 de enero a partir de las 21:10 horas en el Estadio Brigadier General Estanislao López. Este compromiso dará por iniciado el calendario oficial de 2025 para el Xeneize y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El duelo se podrá ver por la pantalla de TyC Sports.

La posible formación de Boca

A falta de la confirmación, Boca saldría a la cancha con Leandro Brey; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi; Santiago Dalmasso, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón; Carlos Palacios, Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

