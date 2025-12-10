Desde Boca ilusionaron a todos los hinchas con la posible llegada de Paulo Dybala en 2026: “Se le vence el contrato”

Los buenos dividendos que dio a Boca el regreso de Leandro Paredes desde Europa, porque incluso cuando se le frustró la posibilidad de alcanzar la final del Torneo Clausura mejoró considerablemente el funcionamiento del equipo y permitió sellar con cierta holgura la clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, dio un plus de confianza para intentar concretar el fichaje de otro campeón del mundo en 2026.

El futbolista en cuestión, ahora y desde que se supo de sus intenciones de defender algún día la camiseta del club del cual es hincha, es Paulo Dybala, quien ya fue tentado por el propio Paredes para anticipar su regreso al fútbol argentino y acompañarlo en la búsqueda de cumplir ambiciosos objetivos con El Xeneize.

Quien este miércoles volvió a ilusionar a los hinchas con la posibilidad de que La Joya se sume como refuerzo fue Marcelo Delgado, hombre de máxima confianza para Juan Román Riquelme en la dirigencia. “Es una mezcla de sueño, ilusión y realidad”, comenzó diciendo en diálogo con Radio La Red.

Y continuó: “Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo si existe la posibilidad. Lo único que se es que en junio del próximo año se le vence el contrato, así que después será él quien evaluará y nosotros veremos qué es lo que sucede”.

El delantero se recuperó del desgarró que sufrió el mes pasado tras ejecutar un penal ante Milan. (Getty).

Dybala, de 32 años, volvió a sufrir a causa de las lesiones en la presente temporada con Roma, algo que entre otras cosas fue alejándolo paulatinamente de la Selección Argentina, poniendo en serio riesgo su presencia en el próximo Mundial. El delantero ha marcado presencia en 12 partidos oficiales, en los que aportó 2 goles y una asistencia.

Hinestroza, en carpeta

Chelo Delgado también reconoció que están siguiendo con atención a Marino Hinestroza, extremo colombiano de 23 años que juega en Atlético Nacional de Medellín. “Hemos visto videos. Es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y ojalá podamos traer la mayoría de los jugadores que queremos a la institución”, le dijo a La Red.

El presente de Zeballos y su salida ante Racing

El dirigente del Xeneize destacó el gran cierre de año que tuvo Exequiel Zeballos y se refirió a la decisión de Claudio Úbeda de reemplazarlo en el partido que terminó con derrota y eliminación en las semifinales del Torneo Clausura ante Racing.

“Con el diario del lunes uno puede analizar las cosas totalmente diferente. El entrenador toma decisiones, me dijo que El Chango estaba cansado. A lo mejor se habrá equivocado, por cómo se dio el partido en sí. Pero las cosas ya sucedieron. Hay que hacer un balance y empezar a preparar todo para el próximo año”, dijo.

