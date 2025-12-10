La vuelta del Diablito Echeverri a River, cada vez más lejos: el club al que podría llegar en 2026

River Plate cerró un 2025 por debajo de las expectativas, pero tendrá revancha. Con Marcelo Gallardo al frente del proyecto futbolístico, el Millonario afrontará un 2026 con doble competencia, con la disputa de la Copa Sudamericana a nivel internacional.

El Muñeco trabaja con la dirigencia de cara a un mercado de pases en el que tienen planeado gastar alrededor de 20 millones de dólares. Uno de los primeros nombres sobre la mesa fue el de Claudio Echeverri, de reciente paso por la institución de Núñez.

El Diablito, surgido de las inferiores del club, fue vendido a Manchester City en enero de 2024, pero permaneció a préstamo en River por un año más. Tras no obtener continuidad en el club inglés, emigró cedido a Bayer Leverkusen, donde se enfrenta a la misma situación.

En las últimas semanas, se conoció que Pep Guardiola y Manchester City tiene la intención de finalizar el acuerdo con el club de la Bundesliga para enviarlo a otro equipo que el que pueda tener rodaje. Allí surgió la posibilidad de retornar a River, sobre todo por el interés del jugador, que tiene las puertas abiertas en Núñez.

Claudio Echeverri con la camiseta de Manchester City. (Foto: Getty)

Lo cierto es que la chance que de Echeverri vuelva a ponerse la camiseta de River próximamente es cada vez más remota. La intención de Guardiola es que el Diablito se vaya a Girona, equipo que forma parte del City Group, para completar la temporada con buenos minutos.

Publicidad

Publicidad

Esta decisión parte luego de la presión que impuso el representante del jugador, Enzo Monteopane, por llevarlo a Bayer Leverkusen en lugar de Girona, lo que había recomendado el entrenador catalán. Ahora, el agente de Echeverri no viajó a Inglaterra, por lo que se entiende que no intentarán destrabar esta situación.

ver también Los 13 juveniles que Gallardo hará parte de la pretemporada de River

En síntesis