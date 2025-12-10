Ni el golf ni las lesiones, Gareth Bale reveló el verdadero motivo detrás de su retiro a los 33 años: “La gente no sabe”

Cuando uno repasa los grandes nombres de las últimas décadas en el mundo fútbol, lógicamente los primeros dos en aparecer son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes por más de 20 años dominaron el deporte, y siguen estando en la cima a los 40 y 38, respectivamente. Sin embargo, hay otros grandes nombres que colgaron los botines mucho antes.

En ese grupo aparece, por ejemplo, Gareth Bale, quien ganó cinco Champions League con el Real Madrid y formó parte de la mítica ‘B-B-C’, junto a Karim Benzema y el propio Cristiano Ronaldo. El galés, por momentos, fue el más determinante de los tres, como con su doblete en la final de Champions vs. Liverpool, pero terminó retirándose con apenas 33 años tras pasos por Tottenham y LAFC.

En diciembre del 2022, tras finalmente disputar un Mundial con Gales, Bale decidió ponerle fin a su carrera para dedicarse con mayor ahínco al golf, y participar en torneos profesionales. No obstante, a tres años de aquella decisión, el galés reveló el verdadero motivo por el cual se retiró: la salud de su padre.

La salud de Frank Bale, su padre, el motivo que lo llevó a Gareth a retirarse.

El relato de Gareth Bale sobre su retiro y cambio de vida

“Mi padre se enfermó y eso jugó un rol masivo en mi decisión de retirarme“, le confió Bale a GQ Magazine. “La gente no sabe lo que pasa en la intimidad del hogar, pero me di cuenta pronto que la vida va más allá del fútbol”, agregó. “Nuestros hijos, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros amigos. Esas son las cosas más importantes”, aseguró.

Gareth Bale ahora disfrutadel tiempo con su familia.

“Las cosas que tanto me preocupaban cuando jugaba… ahora miro atrás y me rio, pero en su momento me daban ansiedad, me ponían nervioso y no lo disfrutaba. Ahora disfruto ver a mi hijo jugar, es una de mis cosas favoritas para hacer”, admitió Gareth Bale.

“Simplemente verlo y cuidarlo… Eso me recuerda a cuando mi padre me miraba a mi jugar, es lindo estar allí y simplemente mirar. Mi hija ahora cabalga, verlos crecer, verlos disfrutar de su vida, eso es lo importante”, completó Bale en su reflexión.

