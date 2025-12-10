El drama que vive Franco Mastantuono en Real Madrid tras otro partido sin jugar: “Ya prepara las valijas”

Este miércoles, en el marco de una nueva jornada de la presente temporada de la UEFA Champions League, Real Madrid profundizó su severa crisis, esa que ya está llenando de críticas al cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso. Es que, en pleno Santiago Bernabéu, el combinado Merengue no hizo pie y fue derrotado 2-1 por Manchester City.

Rodrygo Goes, cortando su tétrica racha goleadora, abrió la cuenta para Real Madrid. Sin embargo, los comandados estratégicamente por Josep Guardiola reaccionaron a tiempo, y, antes de la llegada del descanso, dieron vuelta el marcador. Los británicos se hicieron con los tres puntos a través de Nico O’Reilly y Erling Haaland de penal.

Bajo esa órbita, Franco Mastantuono agudizó su mal momento. Es que, una vez más, la perla argentina de 18 años de edad y surgida de las divisiones inferiores de River Plate no disputó ni un minuto. Sí, presenció las variantes del espectáculo sentado en el banco de los suplentes y sin ninguna chance de poder ver acción ante los Ciudadanos.

Franco Mastantuono no sienta cabeza en Real Madrid. (Foto: Getty)

De esta manera, el oriundo de Azul, provincia de Buenos Aires, acumula casi un mes y medio sin jugar en el primer equipo de Real Madrid. Su última aparición tuvo lugar allá por el ya lejano 1 de noviembre, en un encuentro contra Valencia por La Liga de España. Ese cotejo culminó con una apabullante victoria de la Casablanca por 4-0.

En aquel partido en el que los de Xabi Alonso se florearon, Mastantuono no solamente tuvo minutos sino que además estuvo desde el pitazo inicial. Sin ningún tipo de dudas, en ese instante no llegó a pensar que pasaría tanto tiempo sentado en el banco de suplentes, incluso padeciendo algunas complicaciones físicas.

Esta situación, como no podía ser de otra manera, generó una catarata de comentarios de todo tipo en las redes sociales. Algunos usuarios aprovecharon la situación para burlarse tanto de Mastantuono como de Real Madrid, mientras que otros tantos defendieron al argentino, apuntando directamente contra el cuerpo técnico.

Las reacciones sobre Mastantuono

DATOS CLAVE

Real Madrid perdió 2-1 ante Manchester City en el Bernabéu por la Champions League.

Franco Mastantuono no sumó minutos y permaneció en el banco de suplentes todo el partido.