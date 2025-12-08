Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

Leandro Paredes ordenó al equipo, mejoró a Boca Juniors y creo que es hasta un muy buen líder en el vestuario, pero yo esperaba más de él. Yo esperaba más goles de afuera del área, yo esperaba goles de tiro libre y yo esperaba más asistencias.

Obviamente que Paredes no juega solo, que depende también de sus compañeros, pero su prestación personal no fue suficiente y yo esperaba mucho más de él. En este semestre casi que se convirtió en el mejor ejecutante de tiros de esquina de la historia del fútbol argentino, porque muchos de ellos terminaron en gol, pero no mucho más.

En lo personal, un gol de penal en Florencio Varela y contra Defensa y Justicia y participó de un gol en contra en Mar del Plata, ante Aldosivi. Yo creo que él sabe más que nadie que, con eso, no alcanza. Le tiene que dar mucho más al conjunto Xeneize.

Paredes cumplió un objetivo: jugar la Copa Libertadores de América. Pero eso es muy poco para Boca. Boca tiene que ser campeón y Paredes lo sabe más que nadie. No le alcanzó para la vuelta olímpica ni en la Copa de la Liga ni tampoco en la Copa Argentina, donde fue eliminado por Atlético Tucumán.

Y la última: no es para que Paredes lo exponga a Claudio Úbeda como lo hizo en el cambio del Changuito Zeballos porque eso no se lo haría a Lionel Scaloni.

En definitiva, Paredes demostró que es un muy buen jugador para el fútbol argentino, pero que no es Lionel Messi y que con él solo no se van a ganar campeonatos. Teléfono para Juan Román Riquelme, que deberá seguir mejorando este plantel.

