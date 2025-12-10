El campeón del mundo con la Selección Argentina que retomó la escuela secundaria y aprobó su primer examen con 10

La vida es una sola y hay que aprovecharla al máximo. Aún si hay cuentas pendientes por cumplir. Y eso es lo que comenzó a saldar Ubaldo Matildo Fillol, uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino, campeón del mundo en Argentina ’78.

El nacido en San Miguel del Monte, en julio pasado cumplió 75 años, y después de muchísimo tiempo, tomó una decisión que le cambió la vida: quiere terminar el colegio secundario. Y arrancó con el pie derecho, ya que aprobó su primer examen con la calificación más alta.

Fillol, que supo jugar en Quilmes, Racing, River, Argentinos Juniors, Flamengo, Atlético de Madrid y Vélez, retomó los estudios y obtuvo un 10 en geografía. De hecho, en sus redes sociales, compartió un video en el que se lo ve ingresando al aula, como así también realizando el examen.

“Hace dos meses decidí terminar el secundario y pude inscribirme para esta materia, la única del año y la rendimos bárbaro”, comenzó el ex arquero de la Selección Argentina en el video. A lo que agregó: “Eran 20 preguntas y le erramos en una o dos de verdadero o falso, pero bueno, está dentro de la calificación de 10”.

No solo comenzó con la búsqueda de su logro personal, sino que también intenta concientizar a la población argentina que aún no terminó con sus estudios. Además, indicó que fue vital el apoyo de los docentes: “Me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos y fue fundamental”.

Los títulos de Ubaldo Fillol

Título Club Año Taça Guanabara Flamengo 1984 Taça Río Flamengo 1985 Primera División (Metropolitano) River Plate M-1975 Primera División (Nacional) River Plate N-1975 Primera División (Metropolitano) River Plate M-1977 Primera División (Metropolitano) River Plate M-1979 Primera División (Nacional) River Plate N-1979 Primera División (Metropolitano) River Plate M-1980 Primera División (Nacional) River Plate N-1981 Supercopa de España Atlético de Madrid 1985 Copa Mundial de la FIFA Selección Argentina 1978 Supercopa Sudamericana Racing Club 1988

