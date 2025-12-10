Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El campeón del mundo con la Selección Argentina que retomó la escuela secundaria y aprobó su primer examen con 10

A sus 75 años, el oriundo de San Miguel del Monte busca lograr uno de sus grandes objetivos: el colegio secundario.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
El Pato Fillol retomó la escuela secundaria y aprobó su primer examen con 10
© Getty ImagesEl Pato Fillol retomó la escuela secundaria y aprobó su primer examen con 10

La vida es una sola y hay que aprovecharla al máximo. Aún si hay cuentas pendientes por cumplir. Y eso es lo que comenzó a saldar Ubaldo Matildo Fillol, uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino, campeón del mundo en Argentina ’78.

El nacido en San Miguel del Monte, en julio pasado cumplió 75 años, y después de muchísimo tiempo, tomó una decisión que le cambió la vida: quiere terminar el colegio secundario. Y arrancó con el pie derecho, ya que aprobó su primer examen con la calificación más alta.

Fillol, que supo jugar en Quilmes, Racing, River, Argentinos Juniors, Flamengo, Atlético de Madrid y Vélez, retomó los estudios y obtuvo un 10 en geografía. De hecho, en sus redes sociales, compartió un video en el que se lo ve ingresando al aula, como así también realizando el examen.

Hace dos meses decidí terminar el secundario y pude inscribirme para esta materia, la única del año y la rendimos bárbaro”, comenzó el ex arquero de la Selección Argentina en el video. A lo que agregó: “Eran 20 preguntas y le erramos en una o dos de verdadero o falso, pero bueno, está dentro de la calificación de 10”.

No solo comenzó con la búsqueda de su logro personal, sino que también intenta concientizar a la población argentina que aún no terminó con sus estudios. Además, indicó que fue vital el apoyo de los docentes: “Me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos y fue fundamental”.

Tweet placeholder
Publicidad

Los títulos de Ubaldo Fillol

AFA confirmó las zonas para el Apertura y el Clausura de 2026

ver también

AFA confirmó las zonas para el Apertura y el Clausura de 2026

Se sorteó la Copa Argentina 2026

ver también

Se sorteó la Copa Argentina 2026

TítuloClubAño
Taça GuanabaraFlamengo1984
Taça RíoFlamengo1985
Primera División (Metropolitano)River PlateM-1975
Primera División (Nacional)River PlateN-1975
Primera División (Metropolitano)River PlateM-1977
Primera División (Metropolitano)River PlateM-1979
Primera División (Nacional)River PlateN-1979
Primera División (Metropolitano)River PlateM-1980
Primera División (Nacional)River PlateN-1981
Supercopa de EspañaAtlético de Madrid1985
Copa Mundial de la FIFASelección Argentina1978
Supercopa SudamericanaRacing Club1988

DATOS CLAVES

  • Ubaldo Matildo Fillol decidió retomar y terminar el secundario a los 75 años.
  • Obtuvo un 10 en Geografía tras rendir su primer examen académico.
  • La evaluación constó de 20 preguntas y contó con apoyo de docentes.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

jpasman
toti pasman

Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

Lee también
Pato Fillol apareció cuando el Dibu Martínez más lo necesitaba
Selección Argentina

Pato Fillol apareció cuando el Dibu Martínez más lo necesitaba

Ni de Boca, ni de River: el mejor arquero del fútbol argentino en la actualidad, según Pato Fillol
Fútbol Argentino

Ni de Boca, ni de River: el mejor arquero del fútbol argentino en la actualidad, según Pato Fillol

Los tres mejores arqueros de la historia de la Selección Argentina, según Sergio Goycochea
Selección Argentina

Los tres mejores arqueros de la historia de la Selección Argentina, según Sergio Goycochea

Atento Boca: Fluminense busca cerrar el regreso de un verdugo de la Libertadores 2023
Copa Libertadores

Atento Boca: Fluminense busca cerrar el regreso de un verdugo de la Libertadores 2023

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo