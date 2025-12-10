Boca hoy: vacaciones para el plantel, Úbeda se quedaría, rumores de salida de Merentiel y más

Con el año deportivo finalizado y a la espera de la confirmación de Claudio Úbeda para 2026, el miércoles 10 de diciembre encuentra al plantel de Boca Juniors disfrutando de su primer día de vacaciones. El equipo quedó licenciado y se reencontrará dentro de unas semanas pensando en la pretemporada.

Las novedades sobre el futuro de Merentiel, la ratificación al entrenador y la crítica de Navarro Montoya a Marchesín por el gol de Maravilla Martínez son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Boca, con todo encaminado para cerrar la continuidad de Claudio Úbeda

Mientras comienza la limpieza en el plantel con las partidas de los futbolistas que finalizan sus contratos este diciembre, Juan Román Riquelme tomó una decisión con respecto al futuro de Claudio Úbeda al frente de la Primera División del Xeneize.

Según pudo saber BOLAVIP, en este momento las chances de que Sifón continúe siendo el director técnico en 2026 son altas. Sin embargo, aún no está confirmado, algo que podría darse cuando el DT y Riquelme tengan la reunión pendiente que no pudo darse este martes por la ausencia del presidente en el Boca Predio.

Navarro Montoya responsabilizó a Marchesín

Uno de los apuntados, como pasó a lo largo de la temporada, fue el arquero Agustín Marchesín, quien no terminó de cumplir las expectativas de los hinchas. En este sentido, un multicampeón con el Xeneize como lo es Carlos Navarro Montoya, lo responsabilizó por el gol de Maravilla Martínez.

En el streaming de Picado TV, el ‘Mono’ dio sus fundamentos sobre por qué considera que el golero del elenco de la Ribera tuvo algo más que hacer en el tanto del delantero de Racing, que sirvió para el 1 a 0 definitivo y condenó a Boca a terminar un nuevo año sin títulos.

¿Merentiel se puede ir de Boca?

Uno de los rumores más fuertes es el que trascendió respecto a la continuidad de Miguel Merentiel. Desde la derrota contra Racing, varios portales mencionaron que el uruguayo podría abandonar el equipo de la Ribera en busca de un nuevo desafío para su carrera a partir de enero del 2026.

Sin embargo, según pudo saber BOLAVIP, la realidad indica que el actual subcapitán de Boca no tiene intenciones de salir y desde el club no le manifestaron intención alguna sobre su futuro. Es cierto que, en el plantel actual xeneize, no hay jugadores intransferibles, pero para marcharse deberán llegar o acercar propuestas concretas a las oficinas de Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado.