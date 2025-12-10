Nicolás Ramírez, el árbitro de la final del Torneo Clausura: sus números dirigiendo a Racing y Estudiantes

La final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes ya tiene árbitros confirmados. La Liga Profesional informó que Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, este sábado a partir de las 21.

El colegiado de 39 años, considerado uno de los mejores del fútbol argentino, dirigirá su sexta final en Primera División. La última fue el pasado 5 de noviembre en la Copa Argentina, donde Independiente Rivadavia se consagró por penales tras igualar 2 a 2 en los 90′ reglamentarios.

Ramírez dirigió 13 partidos en el Clausura. En este campeonato, cobró 3 penales, mostró 95 tarjetas amarillas y expulsó a 4 jugadores. Su última aparición fue en la victoria 1 a 0 de Barracas Central sobre Deportivo Riestra en los octavos de final.

El juez estará acompañado por Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso, que oficiarán de asistentes. Además, Pablo Dóvalo será el cuarto árbitro. Desde Ezeiza, estarán a cargo del VAR Héctor Paletta y Hernán Mastrángelo.

Los números de Nicolás Ramírez con Racing

Nicolás Ramírez dirigió a Racing en 11 oportunidades con un saldo de 4 victorias, 6 empates y tan solo 1 derrota. Contando todas sus presentaciones, le mostró 37 tarjetas amarillas, ninguna roja (expulsó a 6 rivales), le cobró un penal a favor y ninguno en contra.

La última vez para el juez de 39 años con la Academia fue el 28 de septiembre, en el empate 0 a 0 ante Independiente en el Cilindro de Avellaneda. Previamente, estuvo en el 1 a 1 con Boca en La Bombonera por la cuarta fecha de este mismo campeonato.

Publicidad

Publicidad

ver también Allanan la sede de la AFA y de 13 clubes por la causa de Sur Finanzas

Los números de Nicolás Ramírez con Estudiantes

En el caso de Estudiantes, fueron 12 los partidos en los que tuvo a Ramírez como árbitro. Sus registros marcan 5 triunfos, 3 igualdades y 4 caídas. Su historial marca 44 amonestaciones, 3 expulsiones (4 a rivales), 1 penal a favor y ninguno en contra.

En el Clausura 2025, el colegiado dijo presente en dos oportunidades y ambas terminaron en derrota para los de Eduardo Domínguez: 2 a 1 ante River en UNO y 3 a 2 ante Banfield en el Florencio Sola.

El equipo arbitral de Racing vs. Estudiantes

Árbitro : Nicolás Ramírez

: Nicolás Ramírez Asistente 1 :

: Asistente 2 :

: Cuarto árbitro :

: VAR :

: AVAR:

Publicidad

Publicidad

ver también Tras la sanción de AFA que recibió Estudiantes, la medida que tomó Juan Sebastián Verón