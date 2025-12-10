AFA confirmó las zonas para el Apertura y el Clausura de 2026: cómo quedaron los grupos de Boca y River

En el predio de la AFA en Ezeiza se llevó a cabo el sorteo para los grupos de cara al Torneo Apertura y Clausura 2026, con el objetivo de modificar las zonas de esta temporada y que así otros equipos puedan enfrentarse entre sí por lo menos dos veces por año. Así, River y Boca ya conocen a sus rivales.

Con la inclusión de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, los dos ascendidos, más las bajas de los descendidos Godoy Cruz y San Martín de San Juan, se conoció cómo quedó tanto el Grupo A como el Grupo B, conformado por 15 equipos cada uno.

En cuanto al formato de juego, será exactamente igual al de este año. Torneo Apertura en la primera mitad, mientras que el Torneo Clausura será en la segunda. Cada zona tendrá 15 equipos, que se enfrentarán entre sí, y además tendrán dos interzonales: uno contra el clásico rival, mientras que el segundo será sorteado.

Por otro lado, las fechas de inicio y cierre están cerca de confirmarse. El Apertura iniciará el fin de semana del 24 de enero para finalizar a mediados de mayo, un mes antes del inicio del Mundial 2026. Por su parte, el Clausura arrancará luego de la Copa del Mundo y terminará en diciembre.

Así quedaron los grupos del Torneo Apertura 2026

Grupo A : Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.

: Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión. Grupo B: River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.

Los cruces interzonales sorteados

Vélez vs. River

Barracas Central vs. Platense

Talleres vs. Rosario Central

Sarmiento vs. Estudiantes de La Plata

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Argentinos Juniors vs. Lanús

Boca vs. Racing

Independiente Rivadavia vs. Independiente

Unión vs. Aldosivi

Atlético Tucumán vs. Instituto

San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza

Central Córdoba vs. Tigre

Huracán vs. Deportivo Riestra

Newell’s vs. Banfield

Estos partidos se jugarán en la fecha 8, con localía a confirmar.

Una por una, todas las competiciones de 2026

Torneo Apertura y Torneo Clausura : mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025, con dos zonas de 15 equipos y un total de 16 fechas teniendo en cuenta los emparejamientos por clásicos y el interzonal.

: mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025, con dos zonas de 15 equipos y un total de 16 fechas teniendo en cuenta los emparejamientos por clásicos y el interzonal. Campeón de Liga : lo será aquel equipo que acumule la mayor cantidad de puntos en la Tabla General Anual, sumando las fases regulares tanto del Torneo Apertura como del Torneo Clausura.

: lo será aquel equipo que acumule la mayor cantidad de puntos en la Tabla General Anual, sumando las fases regulares tanto del Torneo Apertura como del Torneo Clausura. Trofeo de Campeones : lo disputarán el campeón del Torneo Apertura frente al campeón del Torneo Clausura, en un partido único en cancha neutral.

: lo disputarán el campeón del Torneo Apertura frente al campeón del Torneo Clausura, en un partido único en cancha neutral. Supercopa Internacional : la disputarán el Campeón de Liga -primero de la Tabla General Anual- frente al ganador del Trofeo de Campeones.

: la disputarán el Campeón de Liga -primero de la Tabla General Anual- frente al ganador del Trofeo de Campeones. Supercopa Argentina : la disputarán ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina.

: la disputarán ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina. Copa Argentina : mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025 y también continúa dando un cupo a la próxima Copa Libertadores.

: mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025 y también continúa dando un cupo a la próxima Copa Libertadores. Recopa de Campeones: la disputarán los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Formato de triangular.

