River hoy: grupo confirmado en el Apertura, rival en Copa Argentina y la posible llegada de Fausto Vera

Mientras el plantel continúa licenciado hasta el 20 de diciembre por vacaciones, Marcelo Gallardo y la dirigencia de River continúan trabajando en el mercado de pases y la planificación de la próxima temporada, en la que sabe su grupo del Torneo Apertura y el rival de la Copa Argentina.

River negocia para fichar a Fausto Vera

Mientras los jugadores disfrutan de sus vacaciones, River define a su plantel para 2026 y está cerca de cerrar a su primer refuerzo. El Millonario se encuentra a detalles de incorporar a Fausto Vera, uno de los elegidos por Marcelo Gallardo para la nueva mitad de cancha.

La operación se encamina para cerrarse en condición de préstamo con opción de compra, que es la postura que adoptó la directiva del club para este mercado de pases. Si bien todavía no hay acuerdo total con Atlético Mineiro, hay optimismo para que se convierta en futbolista del Millonario.

River no avanzará por Kevin Amaro, Luciano Gondou ni Román Vega

El mercado de pases para River comenzó con muchísimas averiguaciones, pero con muy pocos avances. Claro, los directivos quieren llevar todo de a poco, pese a que Marcelo Gallardo desea contar con los refuerzos lo antes posible. Sobre todo para que inicien la pretemporada junto al plantel.

Mientras el principal deseo del entrenador de River es poder tener a Julio Soler para cubrir el hueco que dejó vacante la salida de Milton Casco, se hicieron sondeos por Luciano Gondou, Kevin Amaro y Román Vega. Pero el presidente Stefano Di Carlo, después de varios días, tomó la decisión de no avanzar por ellos.

River conoce a su grupo del Torneo Apertura

Este miércoles se llevó a cabo el sorteo de los torneos locales de 2026 y River ya conoce quiénes serán sus rivales del Apertura y el Clausura. Serán dos zonas de 15 equipos con dos interzonales: uno ante el clásico y otro frente a un equipo que salió sorteado.En el caso de los de Núñez, su clásico rival es Boca y el equipo sorteado fue Vélez Sarsfield.

Publicidad

Publicidad

Sin lugar a dudas, River no tuvo la mejor de las suertes en el sorteo. Vélez es uno de los rivales más duros y que salga sorteado para el interzonal no fue una buena noticia. Por otro lado, en lo que respecta a las zonas, las cuales no se sortearon del todo, los de Gallardo tendrán rivales de la talla de Racing, Rosario Central, Argentinos Juniors y Huracán, entre los equipos más destacados.

Ciudad de Bolívar, el rival en Copa Argentina

Tras la consagración de Independiente Rivadavia en la edición 2025, se llevó a cabo el sorteo de la Copa Argentina 2026, certamen que contará con la participación de 64 equipos provenientes de todas las categorías del fútbol argentino, tanto directamente afiliadas a AFA, como también indirectamente afiliadas.

En este contexto, tanto River como Boca conocieron a los rivales con los que harán su estreno en la instancia de 32avos de final. Como en los últimos años, estarán en los lados opuestos del cuadro, por lo que únicamente podrán enfrentarse entre si en una hipotética final.

Publicidad