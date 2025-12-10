La decisión de Leandro Paredes hacia Claudio Úbeda tras desacreditarlo con gestos por el cambio de Exequiel Zeballos ante Racing

En las últimas semanas del 2025, Boca Juniors ya tiene la mente en el próximo año y Juan Román Riquelme lidera las planificaciones para un 2026 que tendrá el regreso del club de la Ribera a la Copa Libertadores. En ese contexto, el presidente definió la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador.

A pesar de las dudas que afloraron por la eliminación ante Racing, Sifón es el elegido por Román, aunque falta una reunión clave entre ambos para concretar su continuidad. Mientras tanto, el plantel regresó al Boca Predio esta semana, donde Leandro Paredes tuvo un gesto hacia el cuerpo técnico y sus compañeros.

Es que la salida de Exequiel Zeballos ante la Academia en lugar de Alan Velasco no solo generó el repudio de los hinchas, sino también del capitán dentro del campo. El campeón del mundo explotó de bronca por la decisión de Úbeda de sacar de la cancha al Changuito y fue captado por las cámaras en La Bombonera.

Antes del inicio de las vacaciones para los jugadores, Paredes tomó la palabra ante todos y pidió disculpas al cuerpo técnico y al plantel completo por sus gestos en el mencionado momento, según pudo saber BOLAVIP. Así, el de la Selección Argentina limó asperezas antes de la despedida hasta el retorno a los entrenamientos a fin de diciembre.

Úbeda encabezó charlas con el plantel de Boca

Cerca de abrochar su continuidad al frente de la Primera División de Boca, el exasistente de Miguel Ángel Russo dialogó con sus futbolistas en el marco del cierre del 2025. Inició con unas palabras hacia el grupo completo y luego aprovechó para tener charlas personales.

Edinson Cavani, Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos fueron algunos de los que estuvieron cara a cara con Sifón para dialogar sobre el último semestre y lo que vendrá para el Xeneize.

