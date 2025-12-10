Un arquero que disputará el próximo Mundial reveló un apodo que tenía Messi antes de mudarse a Barcelona: “Lo nombraban mucho en el Baby”

Mucho antes de ser coronado Rey del fútbol mundial, incluso antes de ser La Pulga que los dejó a todos maravillados desde las inferiores de Barcelona hasta su salto al fútbol profesional, Lionel Messi era tema de conversación recurrente entre los chicos que formaban parte del baby fútbol rosarino.

Quien recientemente se encargó de recordarlo fue Hernán Galíndez, arquero de Huracán que de no mediar imprevistos disputará el Mundial de 2026 con la Selección de Ecuador, país por el que optó naturalizarse, y que más de una vez lo sufrió defendiendo el arco de Rosario Central contra Newell’s, en la categoría 87.

En ese recuerdo, reveló además un apodo que tenía el astro argentino por aquel entonces, para muchos desconocido hasta hoy. “Messi jugaba con la 10 de Newell’s y con la de muchos equipos. Todos los que querían salir campeón, lo llamaban a él. Esa es la verdad”, comenzó su relato en entrevista con ESPN.

Y continuó: “Durante el Baby, hasta la edad en la que él se fue, lo enfrenté muchas veces. Se nombraba. Siempre decían ‘el Colorado que juega con la 10’ o ‘El Coloradito que juega con la 10’. Cuando te decían eso, arrancabas 3-0 abajo. Era una bestia”.

El último cambio de camisetas entre Messi y Galíndez. (Getty).

Galíndez también recordó a Messi como un chico con un manejo de pelota que no se veía entre los de su edad. “El primer recuerdo que tengo de atajar, de un gol, me lo hizo él. Pasó a cinco compañeros e incluyéndome a mí“, contó con detalle.

El reencuentro en la élite

Convertido en arquero de la Selección de Ecuador, Galíndez manifestó cómo vivió el reencuentro con quien le había dado más de un dolor de cabeza en su infancia, ahora en la élite del fútbol mundial. “Enfrentarlo otra vez de grande me dio mucho orgullo. Nunca fuimos amigos, ni compañeros. Él fue compañero de Leo Campana (delantero ecuatoriano), que es compañero mío de habitación en la selección. Ahí está la anécdota de la última vez que yo cambié la camiseta con Messi”, anunció.

“Mi hijo, que tiene 8 años, me decía ‘quiero la camiseta de Messi’, como todos los chicos del mundo. Yo le decía que era difícil. Le dije a Leo, cuando empezó a ser compañero en el Inter Miami, que me traiga una camiseta de Messi. Después a Campana no lo citan, pero me dice hablá con Leo porque él sabe quién sos, hablá después del partido y podés cambiar la camiseta“, continuó.

Y remató: Entró en ese partido que nos ganan 3-0. Después del partido vino y me abrazó. Me dijo: ‘Mirá dónde llegaste…’. Estaba mal porque nos habían eliminado de la Copa América y él me dijo ‘cambiemos la camiseta’. Capaz de lo mal que estaba me hubiese olvidado de cambiarle la camiseta y me hubiese arrepentido toda la vida”.

En síntesis