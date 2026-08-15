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Torneo Clausura

Las alineaciones de Platense y Boca por el Torneo Clausura 2026

En Vicente López, el Calamar de Martín Palermo recibe al Xeneize de Rodolfo Arruabarrena en un duelo clave para la tabla de posiciones.

Martín Palermo y Rodolfo Arruabarrena, DT's de Platense y Boca.
© GettyMartín Palermo y Rodolfo Arruabarrena, DT's de Platense y Boca.

Este sábado por la noche, Platense recibe a Boca por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Ciudad de Vicente López, comienza a las 21:15 y cuenta con el arbitraje de Jorge Baliño. El encuentro es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

La posible formación de Platense

Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Maireno, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; Luciano Giménez.

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La formación confirmada de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores, Sebastián Villa.

Los árbitros del partido

  • Árbitro: Jorge Baliño
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Iván Aliende
  • Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gastón Suárez

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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