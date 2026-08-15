Las alineaciones de Platense y Boca por el Torneo Clausura 2026

Este sábado por la noche, Platense recibe a Boca por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Ciudad de Vicente López, comienza a las 21:15 y cuenta con el arbitraje de Jorge Baliño. El encuentro es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.
La posible formación de Platense
Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Maireno, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; Luciano Giménez.
La formación confirmada de Boca
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores, Sebastián Villa.
Los árbitros del partido
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suárez