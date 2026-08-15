San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura 2026: goles, jugadas peligrosas y resumen

Este sábado, San Lorenzo se mide ante Unión en el Nuevo Gasómetro por la quinta fecha del Torneo Clausura. Los de Pipo Gorosito necesitan volver a la victoria luego de lo que fue la caída ante Huracán en el clásico de la semana pasada. Por su parte, el Tatengue también llega golpeado tras caer por 2 a 1 ante Central Córdoba en condición de local.
Los insultos a los jugadores de San Lorenzo
REPROBACIÓN TOTAL de los hinchas de San Lorenzo: el Ciclón se fue 0-0 al descanso vs. Unión y el Nuevo Gasómetro se hizo sentir. "JUGADORES…"— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026
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San Lorenzo estrenó camiseta ante Unión. (Foto: @SanLorenzo).
Las formaciones de San Lorenzo y Unión
San Lorenzo: José Devechi; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Teo Rodríguez Pagano, Juan Pablo Álvarez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Matías Reali; Alexis Cuello Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Julián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.