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Torneo Clausura

San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura 2026: goles, jugadas peligrosas y resumen

El Ciclón se mide ante el Tatengue en el Nuevo Gasómetro por la quinta jornada de la Zona A del Torneo Clausura.

San Lorenzo - Unión, por el Torneo Clausura 2026.
© @clubaunionSan Lorenzo - Unión, por el Torneo Clausura 2026.

Este sábado, San Lorenzo se mide ante Unión en el Nuevo Gasómetro por la quinta fecha del Torneo Clausura. Los de Pipo Gorosito necesitan volver a la victoria luego de lo que fue la caída ante Huracán en el clásico de la semana pasada. Por su parte, el Tatengue también llega golpeado tras caer por 2 a 1 ante Central Córdoba en condición de local.

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San Lorenzo estrenó camiseta ante Unión. (Foto: @SanLorenzo).

San Lorenzo estrenó camiseta ante Unión. (Foto: @SanLorenzo).

Las formaciones de San Lorenzo y Unión

San Lorenzo: José Devechi; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Teo Rodríguez Pagano, Juan Pablo Álvarez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Matías Reali; Alexis Cuello Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Julián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

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