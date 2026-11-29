El volante no aparece entre titulares y suplentes para el duelo de este domingo. Acá el motivo.

Por el último duelo de cuartos de final del Torneo Clausura 2026, La Bombonera será el escenario este domingo del choque entre Boca Juniors y Gimnasia La Plata. El Xeneize ya sumó dos títulos en este semestre, pero no se conforma y va por más.

A pesar de tener dentro de tres días la final de la Copa Argentina en Santiago del Estero, Rodolfo Arruabarrena pondrá lo mejor que tiene a disposición ante el Lobo este domingo. Sin embargo, hay una baja importante: Milton Delgado.

El mediocampista, una pieza clave en el esquema del Vasco, es la única ausencia importante en el equipo para este compromiso. Delgado había jugado ante Independiente Rivadavia por octavos de final, pero un golpe lo dejó afuera del cruce de cuartos.

Milton Delgado fue reemplazado ante Independiente Rivadavia. (Foto: Getty)

Según pudo saber BOLAVIP, el jugador de 21 años no sufrió ninguna lesión de gravedad en su rodilla a causa del choque, pero sí tiene inflamación. Por eso, decidieron guardarlo para la final del miércoles.

La formación de Boca ante Gimnasia

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

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Así está el cuadro del Torneo Clausura 2026

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