Leandro Fernández calentó la previa de Boca-Defensa con su favorito para ganar la Tabla Anual

La previa del Boca Juniors-Defensa y Justicia levanta temperatura mientras el resto de la liga se prepara para una definición infartante de la Tabla Anual.

Boca Juniors está obligado a romper una racha para ser campeón de la Tabla Anual ante su gente en La Bombonera. Además, Boca Juniors deberá doblegar a un equipo de Defensa y Justicia que quiere vestirse de verdugo y arruinar la fiesta en Brandsen 805.

En la previa del partido, el experimentado delantero del Halcón, Leandro Fernández, picanteó el clima con una impactante revelación sobre qué club quiere que se consagre entre los tres candidatos: Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central.

“Ojalá que primero gane Defensa. Y después que pase lo que tenga que pasar”, Leandro Fernández dijo en una entrevista con TyC Sports. “Me gustaría (que salga campeón Argentinos) porque vienen haciendo las cosas muy bien. Pero con tranquilidad, que hoy defiendo a Defensa y Justicia y primero tengo que pensar en esta institución”.

Fernández y un grito recordado en La Bombonera.

Fernández sobre su tiempo en La Paternal

Fernández estuvo tan solo seis meses en el equipo de Boyacá, desde enero de 2026 hasta julio, cuando regresó al Halcón, club que lo vio nacer. A pesar de haber tenido pocos minutos en el equipo de Nicolás Diez, Fernández recuerda con cariño su breve paso por el Bicho y le desea suerte de cara a una definición histórica por la Tabla Anual.

“Me han tratado muy bien en Argentinos Jrs., si bien estuve seis meses. Es un club, una institución como Defensa y Justicia, en la que no te falta nada y te brindan todo. Vienen haciendo un gran trabajo hace varios años, no se les viene dando y hoy están muy cerca.”

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El delantero de 35 años jugó apenas 10 partidos para Argentinos durante el primer semestre del año, en los que disputó 231 minutos. No convirtió goles, pero sí dio una asistencia. ¿Quién sabe? Quizás el gol más importante de Fernández para el Bicho sea uno que convierta para otro club, pero que puede valer un campeonato para el equipo de La Paternal.

El antecedente de Fernández en un escenario similar

Si se habla de hacer goles en partidos decisivos en La Bombonera, Fernández sabe de qué se trata. En la recordada definición de la Liga Profesional 2022, el delantero anotó un gol para Independiente ante Boca. Si bien el 2-2 final no alcanzó para arruinarle el festejo al Xeneize, quizás la historia sea distinta cuatro años después.

En el Torneo Clausura, Fernández lleva cinco goles en 15 fechas. Además, llega en racha tras convertir en las dos últimas jornadas, incluida la inexorable ley del ex ante Independiente.

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En síntesis